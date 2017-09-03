Кыргызстанцы стали меньше травиться в заведениях общепита — Минздрав

3 сентября 2017, 17:49 Комментарии

БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. В Кыргызстане значительно сократилось количество случаев отравлений в заведениях общепита, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По данным ведомства, в 2015 году было зафиксировано 165 фактов отравлений, в результате чего пострадали 366 человек, девять из них умерли. В прошлом году зарегистрировали 138 случаев и 304 пострадавших (семеро скончались). С начала этого года медики сообщили о 69 фактах отравлений и 227 пострадавших, жертв нет.

Минздрав отмечает, что надзор за соблюдением норм безопасности на объектах с высокой степенью риска ведется согласно закону, а проверки разрешены не чаще двух раз в год. Объектами высокой степени риска считаются предприятия по производству пищевой продукции, кафе, рестораны, точки быстрого питания.

"Проверка таких объектов два раза в год не позволяет оценить реальную эпидемиологическую картину", - говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что санитарная служба работает над профилактикой отравлений: на крупных рынках проводят лекции через радиоузлы, а в Интернете с помощью СМИ рассказывают о мерах предосторожности.

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