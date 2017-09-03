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Личные данные тысяч военных и разведчиков США оказались в свободном доступеЛичные данные тысяч военных и разведчиков США оказались в свободном доступе

В Сеуле заявили о предположительно проведенном в КНДР ядерном испытании

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365701_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445981-ru.html

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А.Атамбаев: За 26 лет независимости Кыргызстан прошел трудный путь, страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний

3 сентября 2017, 17:24       Комментарии

В КНДР зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, передает "Ёнхап". По мнению сейсмологов, сейсмическое событие могло иметь искусственное происхождение.
В Сеуле предполагают, что Северная Корея могла провести ядерное испытание. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин экстренно созывает Совет национальной безопасности в связи с этим событием. Военные республики повышают уровень готовности.
При этом Национальная геологическая служба США отметила, что землетрясение произошло там же, где ранее КНДР проводила ядерные испытания, в связи с чем, возможно, это был взрыв. Она уточнила, что магнитуда составила 5,2, а глубина - ноль километров.
Ранее Северная Корея заявила, что разработала водородную бомбу, которая может быть использована на межконтинентальной баллистической ракете в качестве боеголовки. Новую бомбу представили лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время инспекции, которую он провел в Институте ядерных разработок. Мощность заряда, как отмечается, может варьироваться "от десятков до сотен килотонн".
Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. Международное сообщество требует от Пхеньяна прекращения ядерной и ракетной программ, Совет Безопасности ООН в связи с испытаниями неоднократно ужесточал санкции.
В конце августа Мун Чжэ Ин потребовал от военных разработать план наступления на случай вооруженного конфликта с КНДР. По его словам, вооруженные силы должны быть в состоянии быстро перейти в наступление в случае, если Северная Корея совершит провокацию, "перейдет черту" или совершит нападение на Сеул.
Ранее, в ночь на 29 августа, КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

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