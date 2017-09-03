В Астане произошла драка между рабочими из Индии и охранниками стройки

3 сентября 2017, 16:22 Комментарии

2 сентября около 21.00 часов между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими (граждане Индии) произошел бытовой конфликт на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-даби Плаза".

"В 20.35 на территории строящегося комплекса "Абу-Даби Плаза" произошла небольшая потасовка между рабочими из Индии и Казахстана. Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он (работник из Индии) позвал своих соотечественников и они избили охранника. Местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыли посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании", - написал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

"Органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки. Жителей города призываем воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции", - добавил он.

"Однако ряд граждан, нарушая общественный порядок, пытались дестабилизировать обстановку. Прокурором района "Есиль" было сделано официальное предупреждение об ответственности за нарушение правопорядка. Несмотря на предупреждение граждане, не подчиняясь законным требованиям правоохранительных органов, продолжали нарушать общественный порядок.

В целях предотвращения противоправных действий группа правонарушителей для проверки и установления личностей доставлены в УВД района "Есиль", где в отношении 8 лиц приняты меры административного характера, возбуждено административное производство, материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в административный суд. Остальные задержанные после проведения профилактических бесед отпущены", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате потасовки двое граждан Индии с ушибами и телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев прокомментировал Tengrinews.kz инцидент в Астане, случившийся вечером 2 сентября.

"Произошел бытовой конфликт между сотрудниками охраны и иностранными рабочими. Конфликт полностью исчерпан. Мы убедительно просим жителей Астаны не поддаваться на провокации и в ближайшее время ДВД столицы даст полный комментарий по случившемуся. Конфликт носит бытовой характер. Будет комментарий от акима (Исекешева - прим.). Просим воздержаться от паники и необдуманных действий", - заявил глава ведомства.

Абаев подчеркнул, что в ходе инцидента жертв и пострадавших нет.

В свою очередь, аким Астаны Асет Исекешев также прокомментировал инцидент с иностранными рабочими.

"Произошел конфликт между сотрудниками охранных организаций и иностранных работников на бытовой почве. Проведены переговоры, инцидент исчерпан, по результатам будут приняты соответствующие меры. Просим воздержаться от лишних комментариев во избежании конфликтных ситуаций и провокаций", - заявил Асет Исекешев.

По словам Исекешева, на месте находятся сотрудники полиции, прокуратуры, акимата и представители других органов.