Во Франции из-за удара молнии пострадали 15 человек

3 сентября 2017, 16:06 Комментарии

Не менее 15 человек пострадали в результате удара молнии на музыкальном фестивале на северо-востоке Франции, сообщили местные власти.

"В минувшую субботу, 2 сентября, около 16 часов (20.00 по бишкекскому времени) в участников фестиваля Vieux Canal в коммуне Азрай ударила молния. В общей сложности пострадали 15 человек, (из них) двое находятся в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении префекта департамента Мерт и Мозель, опубликованном в Facebook.

Согласно тексту заявления, на место происшествия прибыли две команды медиков, 60 пожарных и три патруля жандармерии.

По данным радиостанции France Info, организаторы фестиваля совместно с мэрией Азрай решили отменить все оставшиеся праздничные мероприятия.

Ежегодный музыкальный фестиваль Vieux Canal начался в коммуне Азрай 1 сентября. Он проводится уже на протяжении пяти лет и служит площадкой для выступлений местных молодых талантов.