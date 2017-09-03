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Во Франции из-за удара молнии пострадали 15 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365698_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445978-ru.html

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В Оше 15 тыс. человек приняли участие на праздничном Айт-намазе

3 сентября 2017, 16:06       Комментарии

Не менее 15 человек пострадали в результате удара молнии на музыкальном фестивале на северо-востоке Франции, сообщили местные власти.
"В минувшую субботу, 2 сентября, около 16 часов (20.00 по бишкекскому времени) в участников фестиваля Vieux Canal в коммуне Азрай ударила молния. В общей сложности пострадали 15 человек, (из них) двое находятся в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении префекта департамента Мерт и Мозель, опубликованном в Facebook.
Согласно тексту заявления, на место происшествия прибыли две команды медиков, 60 пожарных и три патруля жандармерии.
По данным радиостанции France Info, организаторы фестиваля совместно с мэрией Азрай решили отменить все оставшиеся праздничные мероприятия.
Ежегодный музыкальный фестиваль Vieux Canal начался в коммуне Азрай 1 сентября. Он проводится уже на протяжении пяти лет и служит площадкой для выступлений местных молодых талантов.

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