Три истории кыргызстанок, которые слишком рано попробовали жизнь на вкус

3 сентября 2017, 16:14 Комментарии

У меня четыре племянницы-подростка, и мне всегда интересно поговорить с ними. Из этих разговоров можно узнать, чем живет целое поколение.

Чаще всего девчонки обсуждают учителей: кто кому какую оценку поставил, кто справедливый, а кто не очень. Но иногда речь заходит о слишком интимных вещах...

Я понимаю девушек, которые мечтают поскорее вкусить взрослой жизни, но некоторые делают это совсем уж рано. Вот лишь три совершенно правдивые истории, в которых изменены только имена героинь.

История №1 Десятиклассница Айгуль встречается с парнем, который старше ее на шесть лет. У них, между прочим, любовь и серьезные отношения. Он часто приезжает к ней в школу.

Однажды Айгуль ворковала с возлюбленным на перемене, слово за слово - и между ними вспыхнула ссора. Молодой человек, который в это время сидел на подоконнике, резко пнул девушку, да так, что она отлетела в сторону, ударилась головой и потеряла сознание. Парень поднял ее, но вместо того чтобы попытаться привести в чувство, швырнул на подоконник... Айгуль пришла в себя от криков учителей и одноклассниц, которые требовали, чтобы парочка явилась в кабинет к директору.

Парень развернулся и ушел, а она стала слезно умолять педагогов не поднимать шум и не вызывать в школу родителей - мол, иначе те разлучат ее с любимым! Потом Айгуль побежала догонять своего Ромео...

Девушка уверена: он ее любит. Ну и что такого, что руку на нее поднял? Характер у него сложный... и вообще, она сама напросилась!

История №2 Девятиклассница Динара узнала о том, что беременна, когда ее парень ушел в армию. Какое-то время она скрывала свое интересное положение, но в конце концов рассказала все родителям.

Мать и отец пригласили на серьезный разговор не только будущих сватов, но и учителей (последним досталось больше всего). В итоге ситуацию решили "исправить" с помощью замужества, чтобы будущие бабушка и дедушка не сдали парня милиции за совращение малолетней. Но как играть свадьбу, если жених в армии? Легко! Торжество провели по национальным традициям, только без молодого человека. В десятый класс Динара уже не пришла.

Теперь на ее странице в соцсети указан статус "Замужем, не беспокоить". Недавно девушка родила сына. Она очень гордится положением замужней дамы, а к школьным подругам относится немного снисходительно.

История №3 Одноклассники считали Айгерим тихоней и "серой мышью", но когда девушка окончила десятый класс, о ней заговорила вся школа. Неудивительно: Айгерим вышла замуж за Айбека, который учился классом старше.

Молодые живут с родителями мужа и перевелись на "вечернее обучение", ограничив общение с друзьями до минимума. Почему они так поторопились со свадьбой, никто не знает.

...Мы все читали статистику разводов и прекрасно знаем, чем грозят ранние браки как девушкам, так и парням. Не хочется писать про покалеченные судьбы и прочие неприятные последствия, но мне не дает покоя один вопрос: когда родители или школьные наставники начнут заниматься сексуальным просвещением подростков?

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