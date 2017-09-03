Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Салбуурун" приветствует гостей на южном берегу Иссык-Куля"Салбуурун" приветствует гостей на южном берегу Иссык-КуляСаммит в Сямэне откроет второе "золотое десятилетие" в сотрудничестве стран БРИКССаммит в Сямэне откроет второе "золотое десятилетие" в сотрудничестве стран БРИКС

На 3 дня Бишкек превратится в центр эпосов народов мира

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365695_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445976-ru.html

Похожие новости

Не могу смотреть на вшей в волосах — крик души бишкекского парикмахера

В Бишкеке сбили мотоциклиста — кадры с места аварии

Обнародовано видео ударов по отступающим к Дейр-эз-Зору боевикам ИГ

Лучший исполнитель мелодии "Одинокий пастух" приедет в Бишкек

Без осадков — погода в Бишкеке на 3 сентября

3 сентября 2017, 15:19       Комментарии

С 4 по 6 сентября 2017 года в городе Бишкек пройдет IV Всемирный фестиваль эпосов народов мира. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры, информации и туризма КР.
Четвертый по счету международный фестиваль эпосов народов мира посвящен Году нравственности, воспитания и культуры, а также 150-летию со дня рождения манасчы Сагымбая Орозбакова.
В течение двух дней будет проходить научно-практический симпозиум, этнографическая деревня, концерт с участием известного музыканта из Эквадора Лео Рохаса и театрализованная программа "Парад культурного разнообразия".
Международный научно-практический симпозиум соберет в одном месте профессоров, доцентов докторов и кандидатов философских наук и других ученых, а также научных сотрудников в области фольклора и сказителей народных эпосов из таких стран как Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Российская Федерация, США, Турция и Узбекистан.
В ходе симпозиума ученые и сказители обсудят актуальные проблемы и вызовы эпосоведения.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум