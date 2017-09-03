На 3 дня Бишкек превратится в центр эпосов народов мира

3 сентября 2017, 15:19 Комментарии

С 4 по 6 сентября 2017 года в городе Бишкек пройдет IV Всемирный фестиваль эпосов народов мира. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры, информации и туризма КР.

Четвертый по счету международный фестиваль эпосов народов мира посвящен Году нравственности, воспитания и культуры, а также 150-летию со дня рождения манасчы Сагымбая Орозбакова.

В течение двух дней будет проходить научно-практический симпозиум, этнографическая деревня, концерт с участием известного музыканта из Эквадора Лео Рохаса и театрализованная программа "Парад культурного разнообразия".

Международный научно-практический симпозиум соберет в одном месте профессоров, доцентов докторов и кандидатов философских наук и других ученых, а также научных сотрудников в области фольклора и сказителей народных эпосов из таких стран как Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Российская Федерация, США, Турция и Узбекистан.

В ходе симпозиума ученые и сказители обсудят актуальные проблемы и вызовы эпосоведения.