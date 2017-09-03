МИД РУз: Узбекистан и Кыргызстан согласовали проект договора о госгранице

3 сентября 2017, 15:38 Комментарии

Правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана согласовали проект договора об узбекско-кыргызской государственной границе, сообщает пресс-служба МИД РУз.

"21-31 августа 2017 года сначала в Бишкеке, а затем в Ташкенте состоялись встречи рабочей группы правительственной делегации Узбекистана и топографо-землеустроительной рабочей группы правительственной делегации Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы", – говорится в сообщении.

Стороны обсудили и согласовали проект договора об узбекско-кыргызской госгранице на согласованную протяженность, что составляет 80% от общей линии, а также подготовили соответствующие приложения к межгосударственному документу, отмечают в пресс-службе.

Напомним, ранее премьер-министр КР Сапар Исаков поручил начать проведение внутригосударственных процедур по подготовке промежуточного Договора между КР и РУз о кыргызско-узбекской государственной границе.