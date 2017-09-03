Второй памятник И.Каримову установлен в Самарканде

3 сентября 2017, 15:06 Комментарии

Ташкент, 03.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Самарканде накануне прошла церемония открытия памятника первому президенту Узбекистана. Об этом сообщило узбекское Национальное информационное агентство.

Монумент открыли Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев и вдова первого президента Татьяна Каримова.

"Ислам Каримов как основатель независимости и новой государственности нашей страны, великий политик и мудрый реформатор, заботившийся о благосостоянии народа, внесший весомый вклад в обеспечении мира и стабильности в регионе и мире, завоевал огромное уважение среди нашего народа и мировой общественности", сказал Мирзияев на торжественной церемонии.

Напомним, что 31 августа 2017 года памятник Исламу Каримову был открыт перед резиденцией Оксарой в Ташкенте.

Ислам Каримов руководил республикой свыше 25 лет. Он скончался второго сентября 2016 года в возрасте 78 лет, похоронен в своем родном городе - Самарканде.