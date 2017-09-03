Саммит в Сямэне откроет второе "золотое десятилетие" в сотрудничестве стран БРИКС

3 сентября 2017, 15:10 Комментарии

Корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Пэй Гуанцзян, Чжан Мэнсюй, Бай Ян

С 3 по 5 сентября в китайском городе Сямэнь состоится Девятый саммит руководителей стран-членов БРИКС. Встреча пройдет на тему "Углубление партнерских отношений в рамках БРИКС, создание более прекрасного будущего", будет нацелена на продвижение сотрудничества в разных сферах. В рамках БРИКС сформирована новая структура с "тремя приводами", а именно политическим, экономическим и гуманитарным.

В нынешней сложной международной обстановке отдельные западные страны "выходят из международной системы, которую сами создали". На этом фоне сможет ли БРИКС, состоящий из стран с развивающимися рынками, обновить модель сотрудничества в политике и области безопасности, сыграть активную и конструктивную роль в защите мира и стабильности на планете?

Уверенное строительство мировой экономики открытого типа, претворение в жизнь мультилатеризма, укрепление управления глобальной экономикой, продвижение совместного развития – проект мирового управления, предложенный Китаем в рамках сотрудничества БРИКС, получил одобрение руководителей стран-членов объединения.

Взаимодействие участников БРИКС в экономической и финансовой сферах довольно успешное. Были созданы Новый банк развития и Пул валютных резервов БРИКС, осуществляется механизация встреч представителей министерств, отвечающих за торгово-экономическую, сельскохозяйственную и таможенную деятельность, "Стратегия экономического партнерства стран БРИКС" утвердила дорожную карту для экономического сотрудничества пяти участников объединения. В ходе заседания министерств экономики и торговли стран БРИКС были достигнуты восемь важных результатов взаимодействия, среди них принятая "Программа сотрудничества по упрощению инвестиционной деятельности в рамках БРИКС" является первым в мире специализированным документом в области упрощения процедур инвестирования.

Вслед за тем, как в прошлом году было одобрено семь проектов пяти стран и предоставлено $1,5 млрд. кредита, Новый банк развития БРИКС в этом году планирует ратифицировать 10-15 кредитных проектов объемом от $2,5 до 3 млрд. 17 июля официально начал работать Африканский центр Нового банка развития БРИКС, став первым филиалом этого финансового института.

Успешное сотрудничество в рамках БРИКС свидетельствует о том, что разные общественные системы могут сосуществовать друг с другом, различные модели развития могут соединяться, а культуры с разными ценностями взаимодействовать. В "китайский год" в рамках БРИКС гуманитарным обменам впервые было уделено такое же важное внимание, как политике и безопасности, экономике и финансам, они стали одними из трех опор сотрудничества между странами объединения.

От первой Спартакиады БРИКС до первой совместной съемки фильма, от молодежного форума до симпозиума по управлению государством, от форумов сотрудничества между правительствами дружественных городов и районов до заседаний представителей политических партий, "мозговых центров" и народных общественных организаций…более 20 культурных мероприятий соединили народы пяти стран воедино. Вслед за большим разнообразием участников расширяются рамки народов, которые извлекают для себя пользу от этого взаимодействия. Уровень сплоченности, привлекательности и вдохновляющей силы сотрудничества БРИКС постоянно повышается.

Входя во второе десятилетие, взаимодействие в рамках БРИКС переживает важный момент трансформации. Как лучше участники БРИКС могут представлять единые интересы стран с развивающимися рынками и развивающихся государств, а также получить для них право голоса на международной арене и больше институциональных прав?

Следуя тенденциям времени, Китай выделил модель развития "БРИКС+", которая подразумевает под собой строительство более обширных партнерских отношений и расширение "круга друзей" БРИКС при помощи диалога со странами с развивающимися рынками и развивающимися государствами. Таким образом, появится возможность превратить сотрудничество в рамках БРИКС в самую влиятельную в современном мире платформу взаимодействия по линии Юг-Юг.

В этом году в Сямэне КНР подведет итоги успешным проектам в прошлом, обновит мышление, пригласит руководителей Египта, Мексики, Таджикистана, Гвинеи и Таиланда принять участие в саммите, впервые расширит рамки диалога до глобального масштаба. Данная инициатива Китая стремительно привлекла мировое внимание, ее положительно оценили зарубежные исследовательские структуры и СМИ.

В год председательства КНР в БРИКС сконцентрированные силы сотрудничества станут настоящим "усилителем" единства и взаимодействия между странами с развивающимися рынками и развивающимися государствами. Процесс "БРИКС+", начатый в Сямэне, поможет развитию и углублению сотрудничества в рамках этого объединения.

Девятый Саммит руководителей стран-членов БРИКС пройдет в городе Сямэнь.

На фото: Приморский пейзаж в портовой зоне Дунду в Сямэне.

Фото: корреспондент агентства "Синьхуа" Вэй Пэйцюань

Источник: "Жэньминь Жибао"