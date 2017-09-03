"Салбуурун" приветствует гостей на южном берегу Иссык-Куля

3 сентября 2017, 15:27 Комментарии

Бишкек, 03.09.17 /Кабар/. В Кыргызстан прибыла делегация международной ассоциации соколиной охоты и охраны хищных птиц IAF по приглашению Федерации "Салбуурун" и Этнокультурной туристкой дестинации "Южный Берег Иссык-Куля". Им оказывает поддержку Проект "Инициатива USAID по развитию бизнеса". Зарубежные гости прибыли в Кыргызстан для обсуждения вопросов защиты и сохранения популяции балобанов (ловчая птица, редкий исчезающий вид сокола). Совместное мероприятие организаторов и гостей состоится с 3 по 9 сентября.

Именитые сокольники, ведущие ученые и исследователи из 50 стран, включая страны Персидского залива, Центральную Азию, Европу, Пакистан и Китай посетят южный берег Иссык-Куля – родину Салбуурун - и соприкоснутся с национальной и кочевой цивилизацией, самобытностью кыргызской культуры, природой региона и богатыми традициями соколиной охоты Кыргызстана. Специальная культурная программа и спортивные выступления будут реализованы Туристской дестинацией ЮБИК на импровизированном лагере кочевников на жайлоо Боз-Салкын, расположенного на южном берегу Иссык-Куля.

Программа лагеря включает конноспортивные игры кочевников –"Тыйын энмей" и "Кыз-куумай", состязание по национальной игре "Кок-Бору", соревнования лучников и демонстрацию элементов традиционной коллективной охоты "Салбуурун", где группа беркутчи на лошадях сопровождается кыргызскими охотничьими борзыми – тайганами.

Дестинация проведет для гостей мастер-классы, выставку войлочной продукции и сувениров.

Гости лагеря смогут принять участие в возведении юрты и ознакомиться с традициями и бытом кочевников. Будут воссозданы юрты кочевников с их внутренним убранством, мастерские ремесленников по изготовлению изделий ручной работы.

Кроме того будут организованы мастер-классы и дегустация национальной кухни. По завершению лагеря участники посетят каньон Сказка.

"Кыргызстан стал первой и единственной страной удостоившейся чести принимать участников конференции IAF на постсоветском пространстве включая Монголию. Салбуурун – является неотъемлемой частью богатой культуры и наследия наших предков, которая вносит свой вклад для привлечения туристов в Кыргызстан", - отметил Президент Федерации Салбуурун Алмаз Акунов.

Для гостей и участников фестиваля будет организован трансфер из с. Боконбаево и обратно на мини-бусах и такси. На всех мини-бусах и такси будут установлены таблички с логотипами фестиваля. Оплата за трансфер включена в цену билета, сообщают организаторы фестиваля.