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Аида Чоткараева признана самой фотогеничной на конкурсе "Миссис Вселенная"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445971-ru.html

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3 сентября 2017, 14:47       Комментарии

БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. Кыргызстанская актриса и модель Аида Чоткараева получила титул "Миссис фотогеничность" и вошла в топ-25 красавиц на международном конкурсе "Миссис Вселенная". Об этом агентству Sputnik Кыргызстан сообщила она сама.
Бьюти-состязание стартовало 28 августа в туристическом центре Южноафриканской Республики - Дурбане. По словам Чоткараевой, на конкурс приехали 85 участниц из разных стран.
На церемонии вручения специальных наград 1 сентября кыргызстанка была провозглашена обладательницей титула "Миссис фотогеничность". На следующий день она вышла в топ-25. © Фото / instagram / missis.aidaСнимок с социальной сети instagram пользователя missis.aida
"Попасть в топ-25 лучших конкурсанток - это хорошее достижение. В рейтинг, например, не смогли войти участницы из стран Северной Америки и Казахстана, которые были отлично подготовлены. Это не удалось и претенденткам, которые приехали на конкурс целой командой", - рассказала Чоткараева.
28-летняя Аида Чоткараева работает актрисой и моделью. Она исполнила главные роли в таких отечественных фильмах, как "Красотка на миллион", "Браво" и "У любви свои небеса".
Подробнее о подготовке Аиды Чоткараевой к международному смотру красавиц читайте в интервью Sputnik>>
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