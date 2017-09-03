Делегация Human Rights Watch находится в Узбекистане

3 сентября 2017, 15:02 Комментарии

Ташкент, 03/09/17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Делегация международной неправительственной организации по правам человека Human Rights Watch прибыла в Узбекистан, сообщила накануне пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Представители Human Rights Watch проведут встречи в Олий Мажлисе (парламенте) Республики, Верховном суде и Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Также делегация Human Rights Watch встретится с официальными лицами министерства иностранных дел, внутренних дел, юстиции, занятости и трудовых отношений, других государственных и негосударственных структур, а также побывает в регионах Узбекистана.