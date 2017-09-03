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Новости Кыргызстана

Американский взгляд на туризм Кыргызстана (Часть 3)Американский взгляд на туризм Кыргызстана (Часть 3)

Делегация Human Rights Watch находится в Узбекистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/delegatci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445970-ru.html

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3 сентября 2017, 15:02       Комментарии

Ташкент, 03/09/17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Делегация международной неправительственной организации по правам человека Human Rights Watch прибыла в Узбекистан, сообщила накануне пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Представители Human Rights Watch проведут встречи в Олий Мажлисе (парламенте) Республики, Верховном суде и Генеральной прокуратуре Узбекистана.
Также делегация Human Rights Watch встретится с официальными лицами министерства иностранных дел, внутренних дел, юстиции, занятости и трудовых отношений, других государственных и негосударственных структур, а также побывает в регионах Узбекистана.

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