Американский взгляд на туризм Кыргызстана (Часть 3)

3 сентября 2017, 14:54 Комментарии

"Кабар" публикует серию интервью на тему туризма с гражданами США.

Доминик и Аманда Яниз американская семья, которая почти каждый год на протяжении 7 лет приезжают в Кыргызстан. У себя на родине Доминик тестирует детали для авиации, а Аманда работает дистрибьютором эфирных масел и держит лошадей для верховой езды.

- Вы и раньше были в Кыргызстане, чем вам запенился в первый приезд?

Доминик: Меня удивило то, как нас здесь тепло встретили. Раньше я не знал кыргызскую культуру и не знал чего ожидать. Для меня это был сюрприз.

Аманда: В первый приезд меня впечатлила высота гор. Они были гораздо выше, чем я ожидала увидеть.

- Вы были в горах?

Доминик: Да, мы были в Ала-Арче.

Аманда: Да. Не то, чтобы мы взбирались высоко в горы. Но в ближайшие к Бишкеку горы мы ездили.

- Вам понравился поход в горы?

Доминик: Там, где мы живем, практически нет рек. Таких больших как здесь. И для нас это был неповторимый опыт, когда мы увидели ледники на вершинах гор и большие реки.

Аманда: Ала-Арча одно из моих любимых мест в Кыргызстане, потому что там можно увидеть девственную природу. С другой стороны можно увидеть, что люди там до сих пор живут в юртах и у них там есть животные.

- Что вам понравилось в Кыргызстане, что было удивительным?

Доминик: Меня удивила древняя культура Кыргызстана и то, что вы смогли ее сохранить до сих пор.

Аманда: Мне тоже понравилась кыргызская культура и обычаи. Больше всего понравились конноспортивные игры и все традиции, которые связаны с играми и лошадьми.

- Что для вас показалось необычным в Кыргызстане?

Доминик: Для нас было необычным то, что если, к примеру, мы заходим в магазин в Америке, там продавец может тебе улыбнуться и помахать, или ты можешь ему улыбнуться. А здесь, когда мы заходили в магазины, и пытались людям улыбаться, люди не отвечали нам, это было необычно.

- Как бы вы оценили туристический сервис в Кыргызстане по шкале от 1 до 10?

Аманда: Хочу сначала отметить, что уровень гостеприимства в Кыргызстане очень высокий, особенно если люди знакомы. Но вот качество обслуживания, сам сервис намного ниже. Из моего опыта я бы дала 5 баллов, обычно мы получали то, что хотели, но продавцы в магазинах не были дружелюбными.

Доминик: Я согласен полностью. Обычно если ходишь к кому-то в гости, они очень гостеприимны, тебе ничего не надо делать, все делают за тебя. Даже наливают тебе напитки. Если считать уровень гостеприимства я бы поставил 10. Но уровень сервиса ниже.

- Какие культурные особенности вас удивили или произвели впечатление?

Доминик: Для меня было очень удивительно, что до сих пор есть люди, которые ведут кочевой образ жизни. Они живут в юрте, их животные привязаны с наружи и их дети тоже играют снаружи юрты, и для них это обычная жизнь! Меня это очень удивило.

Аманда: Я согласна насчет кочевого образа жизни. Кроме того, для меня было очень удивительным и интересным - это национальные музыкальные инструменты, звук комуза, танцы, вообще кыргызская музыка очень впечатлила меня, было очень интересно ее слушать.

Доминик: Да мне тоже это понравилось. Всегда за песнями находилась какая-то старая история.

- Вы находите нашу культуру привлекательной для американских туристов?

Аманда: Конечно да. Так как многие американцы хотели бы узнать об истории и культуре, которая старше чем их собственная. Кроме того, Великий шелковый путь очень известен и он как раз проходит через Кыргызстан.

Доминик: Да, я даже сам это видел, это очень привлекает туристов. Когда мы сюда летели, с нами вместе летели люди, которые хотели посетить озеро, сходить в горы, узнать о культуре и для них это было очень привлекательно.

- Вы бы посоветовали американским туристам посетить Кыргызстан, если да почему?

Доминик: Да я бы порекомендовал. Кто не захочет увидеть второе по величине глубоководное озеро в мире, которое переводится как "Горячее озеро", но на самом деле очень холодное? И кто бы не хотел увидеть эту красоту? Конечно, я рекомендую.

Аманда: Да, я в особенности рекомендую тем людям, которые ведут активный образ жизни, любят выходить на природу. Потому что если ты находишься в Кыргызстане, это одно из таких вещей, которые обязательно нужно сделать.

- Что на ваш взгляд привлекает американских туристов?

Доминик: Я думаю, это если бы они могли испытать на себе, например, пожить в юрте и попробовать национальную еду, послушать национальную музыку, танцы, это будет очень привлекательный опыт для американских туристов. Они точно захотели бы это испытать.

Аманда: Я думаю что, в зимнее время я бы отметила, конечно, катание на лыжах. Потому что здесь это гораздо доступнее. В летнее время, мне лично было бы интересно катание на лошадях. Может быть, какой-нибудь тур на лошадях, когда вы на лошадях переходите с одного места на другое, потом ночуете в юртах и дальше едите на лошадях.

- Какие блюда вам понравились, какие не понравились?

Доминик: Мне очень понравились лагман, манты, плов. Я не могу сказать какие блюда мне не понравились. Но, в частности, я не был в восторге от кумыса.

Аманда: Мне очень понравилось здесь в летнее время. У вас есть очень много свежих фруктов и овощей, которые можно покупать прямо у производителей и каждый раз, когда у меня есть такая возможность, я покупаю прямо у производителей. Мне тоже не очень понравился кумыс и курут. У вас много национальной еды, которая очень привлекательна и есть много уникального, которое туристы могут попробовать и потом этим хвастаться, когда поедут к себе обратно.

Доминик: Я думаю очень важно сохранять аутентичность вашей культуры и не менять ее, потому что если вы будете ее менять, то можете потерять то, кем вы являетесь.

Беседовал Мирлан Киизбаев