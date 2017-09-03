В День знаний в Сузакском районе от мороженого отравились 16 человек

3 сентября 2017, 14:19 Комментарии

По данным Джалал-Абадской ГЦПЗ и ГСЭН, 1 сентября в Сузакском районе был зарегистрирован случай пищевого отравления, пострадало 16 человек. Из них 13 были госпитализированы в территориальную больницу Сузакского района, троим была оказана амбулаторная помощь.

При эпидемиологическом обследовании установлено, что пострадавшие ели мороженое. 2 сентября все пострадавшие выписаны домой в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава.

Между тем, по данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР, ежегодно регистрируется несколько сотен пострадавших от пищевых отравлений, связанных с употреблением недоброкачественных пищевых продуктов.

За 2015 год зарегистрировано 165 случаев пищевого отравления с 366 пострадавшими, с 9 смертельными исходами.

В прошлом году расследовано 138 случаев пищевых отравлений с 304 пострадавшими с 7 летальными исходами, из них 12 случаев с 16 пострадавшими связаны с предприятиями общественного питания.

За истекший период 2017 года зарегистрировано 69 случаев пищевого отравления с 227 пострадавшими без летальных исходов.

Специалисты отмечают отравления, связанные с предприятиями общественного питания резко сократилось и составляет единичные случаи, все случаи ботулизма произошли в быту, связаны с употреблением консервированных продуктов домашнего приготовления.

Санитарной службой большое внимание уделялось проведению санитарно-просветительной работы по профилактике пищевых отравлений.

В минздраве сообщили, на крупных рынках города через радиоузлы проводились радиолекции на различные темы по профилактике кишечных инфекций и пищевых отравлений. Ряд информаций освещались на интернет порталах и в средствах массовой информации. Во всех регионах организованы выступления по ТВ и опубликованы статьи в региональных печатных изданиях.

Государственный надзор осуществляется согласно Закона Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", который регулирует отношения уполномоченных органов и субъектов предпринимательства.

Следует отметить, что согласно Закона КР плановые проверки для субъектов с высокой степени риска (общественное питание, производство мясомолочной продукции, кондитерские изделия, в том числе производство мороженого) проводятся уполномоченными органами не более 2 раза в год, без уведомления за 10 дней вперед. Также настоящий Закон КР определяет, что в случае возникновения угрозы жизни и здоровью населению, в случае пищевого отравления и эпидемии уполномоченный орган вправе осуществлять внеплановые проверки без направления и уведомления.

Однако, проверка объектов с высокими степенями рисков 2 раза в год не позволяет оценить реальную картину объектов общественного питания в эпидемиологическом отношении, подчеркнули в минздраве.