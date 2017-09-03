Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Американский взгляд на туризм Кыргызстана (Часть 3)Американский взгляд на туризм Кыргызстана (Часть 3)Ветеран спецподразделения "Альфа" КР об угрозе терроризма и как с ним боротьсяВетеран спецподразделения "Альфа" КР об угрозе терроризма и как с ним бороться

Онкоцентр завершит капитальный ремонт. Атамбаев выделил 70 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365694_on...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445967-ru.html

Похожие новости

Президент выделил 70 млн сомов на ремонт Центра онкологии и гематологии

Атамбаев выделил 70 млн сомов на завершение ремонта в Центре онкологии

Президент выделил 70 млн сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Наццентре онкологии

А.Атамбаев выделил 70 млн сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Наццентре онкологии и гематологии

Нарынскому кризисному центру для детей в рамках соцзаказа выделен 1 млн сомов

3 сентября 2017, 14:34       Комментарии

Алмазбек Атамбаев выделил 70 млн. сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Национальном центре онкологии и гематологии. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства 2 сентября подписал распоряжение, согласно которому из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 70 млн сомов для оказания финансовой поддержки Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР на завершение ремонтно-строительных работ в Национальном центре онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум