Онкоцентр завершит капитальный ремонт. Атамбаев выделил 70 млн сомов

3 сентября 2017, 14:34 Комментарии

Алмазбек Атамбаев выделил 70 млн. сомов на завершение ремонтно-строительных работ в Национальном центре онкологии и гематологии. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства 2 сентября подписал распоряжение, согласно которому из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 70 млн сомов для оказания финансовой поддержки Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР на завершение ремонтно-строительных работ в Национальном центре онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.