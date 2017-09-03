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Пилот Haas Грожан вылетел с трассы в квалификации Гран-при Италии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365692_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445965-ru.html

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3 сентября 2017, 13:43       Комментарии

Французский пилот "Формулы-1" Ромен Грожан, представляющий команду Haas, вылетел с трассы во время квалификации Гран-при Италии. Видео появилось на YouTube-канале F1 Fanatic 2.
Грожан потерял управление на мокрой трассе, вылетел с дороги, сумел восстановить контроль над болидом, но его снова занесло, и он остановился.
После паузы гонщики продолжили соревноваться. Первым в квалификации стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, превзошедший рекорд Михаэля Шумахера по завоеванным поул-позишнам, вторым стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим - его партнер по "конюшне" австралиец Даниель Риккьярдо.

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