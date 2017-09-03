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В Бакенской области нависла угроза схода оползня

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365693_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445964-ru.html

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3 сентября 2017, 13:56       Комментарии

В Баткенской области одноименного района айыльного аймака Дара 1 сентября примерно в 13:00 в селе Кан, на южной стороне реки Кожешкен образовались оползневые трещины и возникла угроза 4 жилым домам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, расстояние между жилыми домами и трещинами составляет 20-30 метра.
В настоящий момент 3 жилых дома находятся под наблюдением специалистов. Жители 1 жилого дома были переселены к родственникам. Дополнительно участок обследуют сотрудники департамента мониторинга, прогнозирования ЧС МЧС КР.

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