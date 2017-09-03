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Красный асфальт: тройная авария с грузовиком, который вез малину

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445963-ru.html

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3 сентября 2017, 13:57       Комментарии

БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. На трассе Бишкек - Ош произошла авария с участием трех автомобилей, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец происшествия. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код© видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуКрасный асфальт: тройная авария с грузовиком, который вез малину
ДТП случилось неподалеку от Узгена в воскресенье, 3 сентября, примерно в 8.00. По словам очевидца, машины Toyota Estima и Ford Transit столкнулись лоб в лоб, грузовик задел Toyota Corolla и опрокинулся. Собеседник уточнил, что Ford Transit вез из Кадамжая в Бишкек малину.
Погибших в аварии нет, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в УВД Ошской области.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуНа трассе Бишкек — Ош произошла авария с участием трех автомобилей "На 609-м километре трассы Бишкек - Ош столкнулись три машины. На момент съемки пассажиров в авто не было. Водителей доставили в ближайшую больницу, их состояние удовлетворительное", - сообщили в УВД.
Милиция назначила необходимые экспертизы, ведется следствие.
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