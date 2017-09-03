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С начала года зарегистрировано 69 случаев пищевого отравления – Минздрав КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/s-nachala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445962-ru.html

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3 сентября 2017, 13:40       Комментарии

Бишкек, 03.09.17. /Кабар/. За истекший период 2017 года зарегистрировано 69 случаев пищевого отравления с 227 пострадавшими без летальных исходов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
По данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР ежегодно регистрируется несколько сотен пострадавших от пищевых отравлений, связанных с употреблением недоброкачественных пищевых продуктов.
За 2015 год зарегистрировано 165 случаев пищевого отравления с 366 пострадавшими, с 9 смертельными исходами.
В 2016 году расследовано 138 случаев пищевых отравлений с 304 пострадавшими с 7 летальными исходами, из них 12 случаев с 16 пострадавшими связаны с предприятиями общественного питания.
Отравления, связанные с предприятиями общественного питания резко сократилось и составляет единичные случаи, все случаи ботулизма произошли в быту, связаны с употреблением консервированных продуктов домашнего приготовления.
Санитарной службой большое внимание уделялось проведению санитарно-просветительной работы по профилактике пищевых отравлений. На крупных рынках города через радиоузлы проводились радиолекции на различные темы по профилактике кишечных инфекций и пищевых отравлений. Ряд информаций освещались на интернет порталах и в средствах массовой информации. Во всех регионах организованы выступления по ТВ и опубликованы статьи в региональных печатных изданиях.
Государственный надзор осуществляется согласно Закона КР "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", который регулирует отношения уполномоченных органов и субъектов предпринимательства. Следует отметить, что согласно Закона КР плановые проверки для субъектов с высокой степени риска (общественное питание, производство мясомолочной продукции, кондитерские изделия, в том числе производство мороженого) проводятся уполномоченными органами не более 2 раза в год, без уведомления за 10 дней вперед. Также настоящий Закон КР определяет, что в случае возникновения угрозы жизни и здоровью населению, в случае пищевого отравления и эпидемии уполномоченный орган вправе осуществлять внеплановые проверки без направления и уведомления.
Однако, проверка объектов с высокими степенями рисков 2 раза в год не позволяет оценить реальную картину объектов общественного питания в эпидемиологическом отношении.

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