ДТП на автомагистрали. 2 человека погибли, 5 пострадали, среди них Чотбаев

3 сентября 2017, 13:28 Комментарии

В ДТП на 40 километре дороги Бишкек-Торугарт 2 сентября пострадали 5 человек, двое погибли. Об этом сообщает патрульная милиция.

Уточняется, что столкнулись автомобили Тойота и Мазда. В результате ДТП на месте погибли 2 человека, пассажиры автомашины Мазда. Ещё пятеро пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Сообщается, что за рулем Тойоты был бывший командующий Национальной Гвардии Абдыгул Чотбаев. В настоящий момент он доставлен в больницу.

Предварительно сообщается, что причиной ДТП мог стать выезд Мазды на встречную полосу движения.

Проводится следствие.