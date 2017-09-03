ДТП на автомагистрали. 2 человека погибли, 5 пострадали, среди них Чотбаев

3 сентября 2017, 13:28 Комментарии
В ДТП на 40 километре дороги Бишкек-Торугарт 2 сентября пострадали 5 человек, двое погибли. Об этом сообщает патрульная милиция.
Уточняется, что столкнулись автомобили Тойота и Мазда. В результате ДТП на месте погибли 2 человека, пассажиры автомашины Мазда. Ещё пятеро пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Сообщается, что за рулем Тойоты был бывший командующий Национальной Гвардии Абдыгул Чотбаев. В настоящий момент он доставлен в больницу.
Предварительно сообщается, что причиной ДТП мог стать выезд Мазды на встречную полосу движения.
Проводится следствие.