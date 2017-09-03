Семья с 1,5 годовалым ребенком из РФ объездила ЦА и рассказала о Кыргызстане

3 сентября 2017, 13:21 Комментарии

Молодая семейная пара из Ярославля Роман Копнин и жена Диана Тен, которая путешествует по миру, на этот раз решила взять с собой полуторагодовалого ребенка и показать ему Центральную Азию.

В разговоре с корреспондентом редакции "Кабар" пара рассказала о своих впечатлениях про Кыргызстан.

- Как вы начали свое путешествие?

- Роман: 18 июня мы выехали из дома, почти 1 тыс км проехали по России и решили объездить ЦА автостопам. В Казахстане в пустынях мы шли верблюдами, нас ожидала жара. Потом объездили весь Узбекистан с запада на восток. Планировали в Кыргызстане закончить путешествие, но решили объехать и Таджикистан. В тех странах абсолютно жарко, и она разная. В менталитете народы все разные, есть схожесть среди кыргызов и казахов, остальные совсем другие. Узбеки более тюркская группа, таджики греки. Сами кыргызы напоминают якутов и бурятов.

- На ваш взгляд, чем отличается Кыргызстан от соседних стран?

- Роман: Больше всего нас поражает климат Кыргызстана. Он настолько отличается от других стран ЦА. Горы, есть и в Таджикистане, но там чисто скалы, а тут кроме гор есть озера, где можно искупаться и подняться в горы. Уникальность в том, что именно здесь можно летом увидеть 4 сезона. На перевалах лежит снег.

Из всех стран ЦА в Кыргызстане самая вкусная горная вода. Ранее два раза приезжали в КР, и она не престает удивлять. Последний раз были в 2012 году.

- Что больше всего вас удивило в КР?

- Роман: Удивило нас больше всего ваша национальная конная игра, где режут козла и играют тушей (кок бору). Мы случайно застали, в Казарманских семья пасечников нам предложила переночевать у них. На следующий день как раз попали на соревнования по кок бору. При нас зарезали козла, вытащили все внутренности, убрали голову и ноги. Спустили кровь, накачали солью, пришили и стали играть. Это такой адреналин, мы это сняли. Очень классно.

- Обычно туристы на это реагируют наоборот, а вы прям в восторге.

- Роман: Нам очень понравилось, мы приехали изучать местные традиции местного народа, как может нам это не нравится, то чем жили и живут эти люди по сей день.

- Диана: Такие наездники, которые отлично держаться на лошадях, аж прям дух захватывает, как они скачут. Адреналин, нам очень понравилось. Нам даже предложили покушать козла после игры, но к сожалению нам надо было пора возвращаться.

- Диана, с чем еще вам нравится КР?

- Когда приезжаем в Кыргызстан, мы начинаем объедаться. Мы едим как никогда в жизни. После русских продуктов, это кто не жил в России, тому не понять. Помидоры и огурцы, прям запах нас поражает. Кроме этого, мы были в шоке, когда на второй день ветчина испортилась, она настоящая. У нас в России они все почти не натуральные, простоят по месяцам и не испортятся. Поэтому дома мы не можем себе позволить есть все подряд. Здесь все заедаешь вкусной лепешкой. Кроме этого арбузы дешевые настоящие.

- Разницу заметили, какая была наша страна и какая она стала?

- Роман: Изменения по Бишкеку не особо не заметил. Одно скажу, дороги стали намного лучше. Из всех стран ЦА самые лучшие дороги это в КР.В Казахстане есть участки хороших дорог, но в целом не очень. В Узбекистане разваливающиеся дороги, а в Таджикистане они вообще платные. Таджикам сделали дорогу тоже китайцы и сделали отвратительно. Здесь уровень, прям удивительно. Как в фильмах.

Ощущается, что сейчас люди стали богаче жить, уровень жизни поднялся. На Иссык-Куле в поселках даже заметно. Раньше там магазинов не было, сейчас все есть прям на каждом углу. Кроме этого, огромное количество машин стало, они бросаются в глаза. Уровень жизни в Кыргызстане лучше, чем в России, жить здесь легче.

Ваши любимые места в КР?

- Роман: Непременно нам нравятся горы, озера, Казарманские перевалы и конечно же Иссык-Куль. Григорьевское ущелье - это просто бомба.

- Диана: Еще нам нравится юг Исык-Куля, где нет много людей и есть дикий пляж. Тут есть такие места, что увидев один раз, непременно хочется еще раз увидеть. Поэтому мы всегда возвращались, возвращаемся и будем возвращаться в Кыргызстан.

- Что больше всего не понравилось в Кыргызстане?

- Роман: Самые плохие люди в Кыргызстан - это таксисты. Они обманывают внаглую и некрасиво. Если бы они хоть красиво обманывали, то приятные чувство оставались бы. Нам они всегда превышали сумму в 10 раз. Поэтому мы старались пользоваться общественным транспортом.

- С маленьким ребенком не тяжело путешествовать?

- Диана: Ну конечно, это в первую очередь ответственность, и путешествие становится медленнее. Нас замучила жара, ну были маленькие нюансы, например, покусала сына пчела в глаз, и он стал похож на казаха.

- Какие у вас планы на будущее?

- Роман: Когда у нас появится второй ребенок, мы уже не сможем автостопом путешествовать, а планируем на своей машине объездить страны.

- Спасибо за интересное интервью, желаем удачно добраться домой. Ждем вас в гости еще.

Беседовала Айжамал Дуйшоева