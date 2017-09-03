КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы

3 сентября 2017, 13:30 Комментарии

Бишкек, 03.09.17. /Кабар/. КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Заявление было сделано по центральным ТВ КНДР. Трансляция заявления велась южнокорейским телеканалом YTN и японским NHK.

Пхеньян утверждает, что испытания прошли успешно и что утечки радиации не произошло.

Ранее лидер КНДР сообщил, что страна создала собственную водородную бомбу, компоненты которой "на 100% произведены в стране".

"Испытание было проведено с целью изучить и подтвердить точность и надежность технологии корректировки мощности, а также методов проектирования внутренних элементов, которые были изобретены и впервые опробованы при производстве водородных зарядов, предназначенных для установки на межконтинентальные баллистические ракеты", — подчеркивалось в заявлении.

Утром в воскресенье соседние с Северной Кореей страны сообщили о подземных толчках в районе города Кильчжу, где расположен ядерный полигон Пхунгери. Япония и Южная Корея пришли к выводы что землетрясение имело искусственное происхождение и обвинили КНДР в проведении шестого ядерного испытания.

По информации метеорологического агентства Японии, толчки, вызванные испытанием водородного боезаряда, превышали по мощности толчки при прошлом ядерном испытании в десять раз. Источники в южнокорейских правительственных кругах, на которые ссылаются СМИ, сообщили, что мощность заряда могла достигать 50 килотонн.

Источник РИА Новости