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Не могу смотреть на вшей в волосах — крик души бишкекского парикмахера

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445958-ru.html

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10.59: страшная история про вора в бишкекской квартире

3 сентября 2017, 13:06       Комментарии

В рамках нашей традиционной воскресной рубрики один из бишкекских парикмахеров рассказал, какие клиенты заставляют его нервничать, а то и просто вызывают отвращение.
Опоздуны Если первый клиент задерживается на полчаса, значит, с последним я распрощаюсь на час позже окончания рабочего дня. Опоздание свидетельствует лишь о том, что человек не ценит ни свое, ни чужое время. Прыгать в такси за 10 минут до назначенного "часа икс" - нагло и бессовестно. В таком случае лучше вообще отменить прием у мастера.
Грязнули Я работаю с представителями разных категорий населения, так как цены на мои услуги не самые высокие. Не хочу никого обидеть, но некоторые посетители отличаются нечистоплотностью. Очень неприятно созерцать грязные уши и волосы, которые недели две-три "не видели" мыла и шампуня. Еще хуже, когда приходят вшивые... Нельзя же так запускать себя! Таких клиентов мы не принимаем - это правило нашей парикмахерской.
Пессимисты - Вам как: покороче или подлиннее?
- Ой, мне все равно! В любом случае будет некрасиво...
Ну как можно идти к парикмахеру в таком настроении?! У меня тоже энтузиазм пропадает, и не хочется ничего делать с вашими волосами. Имейте в виду: на какой результат вы себя настроите, такой и получите.
Всезнайки Когда клиент что-то предлагает и поддерживает диалог - это одно, а когда просто умничает - совсем другое. Мне могут заявить, например, что я неправильно держу ножницы и вообще все делаю "не так". В этом случае совет один: стригите себя сами! Я мастер с многолетним опытом, у меня есть свои фишки, которым не учат в расплодившихся школах парикмахеров, и не надо выпендриваться в моем кресле.
Большие надежды Некоторые клиенты мечтают сильно преобразиться, но результат не всегда оправдывает ожидания. Совсем недавно я неделю отговаривала клиентку от перекрашивания из блондинки в рыжую, но та настояла на своем. А когда увидела себя в зеркале, заявила, что я - плохой мастер!
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