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В Бишкеке сбили мотоциклиста — кадры с места аварии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445957-ru.html

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3 сентября 2017, 12:29       Комментарии

БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. В Бишкеке на пересечении улиц Элебаева и Карасаева (бывшая Дружбы) сбили мотоциклиста, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец происшествия.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ Бишкеке на пересечении улиц Элебаева и Карасаева (бывшая Дружбы) сбили мотоциклиста По его данным, ДТП произошло в субботу, 2 сентября, примерно в 18.30. Водитель мотоцикла был госпитализирован. Очевидец озвучил предварительную версию произошедшего.
"Мотоциклист ехал по главной дороге, а водитель BMW X5 не пропустил его, и они столкнулись", - сказал собеседник.
В милиции подтвердили факт аварии, добавив, что сообщение о происшествии поступило в 18.20.
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