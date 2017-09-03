В Бишкеке сбили мотоциклиста — кадры с места аварии

3 сентября 2017, 12:29 Комментарии

БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. В Бишкеке на пересечении улиц Элебаева и Карасаева (бывшая Дружбы) сбили мотоциклиста, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец происшествия.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ Бишкеке на пересечении улиц Элебаева и Карасаева (бывшая Дружбы) сбили мотоциклиста По его данным, ДТП произошло в субботу, 2 сентября, примерно в 18.30. Водитель мотоцикла был госпитализирован. Очевидец озвучил предварительную версию произошедшего.

"Мотоциклист ехал по главной дороге, а водитель BMW X5 не пропустил его, и они столкнулись", - сказал собеседник.

В милиции подтвердили факт аварии, добавив, что сообщение о происшествии поступило в 18.20.

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