Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Обнародовано видео ударов по отступающим к Дейр-эз-Зору боевикам ИГОбнародовано видео ударов по отступающим к Дейр-эз-Зору боевикам ИГМоуринью сыграл в воротах и реализовал пенальтиМоуринью сыграл в воротах и реализовал пенальти

Британские ученые пообещали миллион долларов за разгадку шахматной задачи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365689_br...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445956-ru.html

Похожие новости

Ученые-алтаисты со всего мира соберутся в Кыргызстане в 2018 году

Могут ли кыргызстанцы зарабатывать миллионы, скачав всего одну программу

Куда ушли миллионы по проекту обеспечения Оша водой, выяснит милиция

Сотрудники МВД и ГСИН задержаны с поличным при получении взятки в Алае

А.Атамбаев: На подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов сомов

3 сентября 2017, 11:16       Комментарии

Ученые из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) предложили миллион долларов за разгадку старинной шахматной задачи. Об этом сообщается на сайте университета.
Так называемая "Задача о восьми ферзях" (Eight queens puzzle) была сформулирована в середине девятнадцатого века. Ее суть заключается в том, чтобы расставить на шахматной доске восемь ферзей таким образом, чтобы ни один из них не попадал под удар другого. Подразумевается, что ферзь бьет все клетки, расположенные по вертикалям, горизонталям и обеим диагоналям.
Решение для стандартной доски в 64 клетки было найдено еще в 1850 году. С увеличением размеров поля и количества фигур задача усложняется. Исследователи обнаружили, что если размер доски увеличить до 1000 на 1000 клеток, компьютерные программы начинают зависать.
По мнению профессора Яна Гента (Ian Gent), тот, кто сумеет создать алгоритм быстрого решения этой задачи, сможет адаптировать свою программу для других проблем, в том числе и дешифровки кодов в интернете.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум