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Британские ученые пообещали миллион долларов за разгадку шахматной задачиБританские ученые пообещали миллион долларов за разгадку шахматной задачи

Обнародовано видео ударов по отступающим к Дейр-эз-Зору боевикам ИГ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365690_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445955-ru.html

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3 сентября 2017, 11:41       Комментарии

Министерство обороны России на своем YouTube-канале опубликовало запись, на которой видно, как российские ВКС наносят удары по колоннам боевиков "Исламского государства", отступающих в сторону Дэйр-эз-Зора.
В описании к видео, обнародованному 1 сентября, говорится, что в результате ударов самолетов Су-35 в районе населенных пунктов Акербат и Мадан-Джадид были уничтожены два танка, два склада с боеприпасами, автоколонна с оружием и топливом, реактивная система залпового огня кустарного производства, машины повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками и минометами.
Кроме того, самолеты Су-34, действуя в поддержку сирийских войск, обстреляли участок автодороги Дейр-эз-Зор - Расаф. В ходе этой операции удалось ликвидировать крупную автомобильную колонну боевиков, состоящую из 12 грузовых автомобилей, которые везли оружие, боеприпасы и топливо.
Дейр-эз-Зор с лета 2014 года находится в непрерывной осаде исламистов.
[stream::youtube]https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=aUSPzT0m0os[/stream]

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