Обнародовано видео ударов по отступающим к Дейр-эз-Зору боевикам ИГ

3 сентября 2017, 11:41 Комментарии

Министерство обороны России на своем YouTube-канале опубликовало запись, на которой видно, как российские ВКС наносят удары по колоннам боевиков "Исламского государства", отступающих в сторону Дэйр-эз-Зора.

В описании к видео, обнародованному 1 сентября, говорится, что в результате ударов самолетов Су-35 в районе населенных пунктов Акербат и Мадан-Джадид были уничтожены два танка, два склада с боеприпасами, автоколонна с оружием и топливом, реактивная система залпового огня кустарного производства, машины повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками и минометами.

Кроме того, самолеты Су-34, действуя в поддержку сирийских войск, обстреляли участок автодороги Дейр-эз-Зор - Расаф. В ходе этой операции удалось ликвидировать крупную автомобильную колонну боевиков, состоящую из 12 грузовых автомобилей, которые везли оружие, боеприпасы и топливо.

Дейр-эз-Зор с лета 2014 года находится в непрерывной осаде исламистов.

[stream::youtube]https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=aUSPzT0m0os[/stream]