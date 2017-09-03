На Землю вернулись три члена экипажа МКС

3 сентября 2017, 10:35 Комментарии

Трое членов экипажа Международной космической станции приземлились в спускаемой капсуле космического корабля "Союз МС-04". Об этом, как передает РИА Новости, сообщили журналистам в Центре управления полетами.

На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. Посадка спускаемой капсулы была осуществлена в Казахстане, в соответствии с графиком.

"По докладу поисково-спасательной службы, оперативно-техническая группа эвакуировала космонавтов из спускаемого аппарата. Самочувствие экипажа хорошее", - сообщили в ЦУП.

Фишера и Юрчихин находились на МКС 136 суток. Уитсон, прибывшая на МКС с предыдущим экипажем, провела на станции 290 суток.

Работу на орбите до прибытия на МКС участников следующей экспедиции МКС 53/54 продолжат российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

Старт "Союза МС-06" с экипажем очередной миссии МКС запланирован на 13 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.