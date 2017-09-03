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Моуринью сыграл в воротах и реализовал пенальти

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365688_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445953-ru.html

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3 сентября 2017, 10:58       Комментарии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью принял участие в благотворительном футбольном матче, сыграв в воротах. Видео появилось на YouTube-канале NI:CK.
Моуринью вышел на поле на 60-й минуте встречи с командой Алана Ширера, заменив Дэвида Джеймса в составе команды Рио Фердинанда при счете 1:1.
Основное время завершилось вничью 1:1, в серии пенальти Моуринью реализовал свою попытку, что не спасло его команду от поражения. Помимо португальского специалиста, в мероприятии приняли участие Дэвид Симэн, Майкл Оуэн, Питер Крауч, британский бегун Мо Фара и другие спортсмены.

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