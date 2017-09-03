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Ученые-алтаисты со всего мира соберутся в Кыргызстане в 2018 году

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445952-ru.html

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3 сентября 2017, 10:24       Комментарии

БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. 61-е заседание Международной алтаистической конференции (PIAC) пройдет в 2018 году в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе президента КР.
Это площадка, объединяющая ученых-алтаистов из разных стран. Она была создана 4 сентября 1957 года в Мюнхене на 24-м Международном конгрессе востоковедов. С 1963 года в PIAC практикуется традиция избирать президента в лице ученого, принимающего следующую встречу.
По итогам 60-й конференции, прошедшей с 27 августа по 1 сентября в Венгрии, принято решение провести очередное заседание в Кыргызстане в следующем году.
Генеральный секретарь PIAC профессор Барбара Келлнер-Хейнкеле (Германия) и действующий председатель профессор Акош Апотоцки (Венгрия) передали на 2018 год руководство организацией форума профессору, доктору исторических наук Сынаре Алымкуловой из Кыргызского государственного университета имени Ишенаалы Арабаева.
Идея приглашения PIAC была озвучена во время инициированного президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" и представлена членам PIAC советником главы КР Мирой Карыбаевой.
61-я конференция пройдет в Кыргызстане в дни III Всемирных игр кочевников.
Традиционные ежегодные встречи в рамках PIAC дают специалистам возможность обсуждать результаты научных исследований в области изучения языков, культур и наследия народов алтайской цивилизации.
В работе 60-й конференции PIAC принимали участие более 40 ученых из Венгрии, Германии, Китая, Кореи, Кыргызстана, Монголии, Польши, Российской Федерации, Румынии, Словакии, США, Турции, Франции и Японии.
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