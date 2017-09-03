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Новости Кыргызстана

Ветераны ОВД призвали милиционеров соблюдать этикуВетераны ОВД призвали милиционеров соблюдать этику

Лучший исполнитель мелодии "Одинокий пастух" приедет в Бишкек

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445951-ru.html

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3 сентября 2017, 9:42       Комментарии

БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. В Кыргызстан приедет знаменитый кавер-исполнитель мелодии "Одинокий пастух" эквадорский пан-флейтист Лео Рохас, сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.
Артист приедет в рамках IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира, который пройдет с 4 по 6 сентября 2017 года в Бишкеке.
Эквадорский музыкант выступит на нескольких мероприятиях:
4 сентября на концерте в филармонии имени Токтогула Сатылганова в 18.00;
5 сентября на Параде культурного разнообразия, который пройдет вечером перед зданием Национальной филармонии.
Пан-флейтист Лео Рохас приобрел известность после победы в 2011 году в германском шоу "Das Supertalent". Релиз версии Рохаса на композицию "Einsamer Hirte" ("Одинокий пастух") состоялся сразу после финала шоу (достиг 48-го места в чартах) и был включен в его первый полнометражный альбом "Дух Ястреба".
Автором Einsamer Hirte является немецкий музыкант Джеймс Ласт. Мелодия стала известной в записи с участием румынского пан-флейтиста Георге Замфира.
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