Ветераны ОВД призвали милиционеров соблюдать этику

3 сентября 2017, 8:31 Комментарии

БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. Сотрудники милиции должны соблюдать профессиональную этику, заявили ветераны органов внутренних дел Каракола.

© Фото / пресс-служба УВД Иссык-Кульской областиСотрудники милиции должны соблюдать профессиональную этику, заявили ветераны органов внутренних дел Каракола Как сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, в честь праздников в ОВД Каракола состоялась встреча личного состава и ветеранов. Были приглашены ветераны, которые свои молодые годы посвятили правопорядку и борьбе с преступностью в областном центре Иссык-Кульской области.

Начальник городского ОВД Жениш Жоробеков отметил, что ветеранское движение имеет большое значение в работе милиции Каракола.

"Ветераны пример для нас. Применение их опыта в нравственном и патриотическом воспитании молодых сотрудников входит в сферу основных приоритетов, направленных на укрепление основ общества, создание атмосферы нетерпимости к нарушениям закона", - отметил глава городской милиции.

Ветераны рассказали о буднях милиции 70-90-х годов прошлого столетия, когда они служили в органах внутренних дел.

Один из самых пожилых ветеранов Мундук Жумабаев призвал милиционеров соблюдать профессионально-этические нормы при выполнении служебного долга и работать на благо общества, несмотря на трудности.

"Мужество и отвага, смелость и находчивость, честность и справедливость - вот те моральные качества, которые присущи сотруднику органов внутренних дел. Настоящий милиционер всегда приходит на помощь тем, кто в ней нуждается, несмотря ни на что", - отметил он.

В завершение встречи глава ОВД поздравил ветеранов и сотрудников милиции с праздниками.

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