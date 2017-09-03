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Без осадков — погода в Бишкеке на 3 сентябряБез осадков — погода в Бишкеке на 3 сентября

Ветераны ОВД призвали милиционеров соблюдать этику

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445950-ru.html

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3 сентября 2017, 8:31       Комментарии

БИШКЕК, 3 сен - Sputnik. Сотрудники милиции должны соблюдать профессиональную этику, заявили ветераны органов внутренних дел Каракола.
© Фото / пресс-служба УВД Иссык-Кульской областиСотрудники милиции должны соблюдать профессиональную этику, заявили ветераны органов внутренних дел Каракола Как сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, в честь праздников в ОВД Каракола состоялась встреча личного состава и ветеранов. Были приглашены ветераны, которые свои молодые годы посвятили правопорядку и борьбе с преступностью в областном центре Иссык-Кульской области.
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В завершение встречи глава ОВД поздравил ветеранов и сотрудников милиции с праздниками.
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