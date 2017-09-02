В ДТП с генералом Чотбаевым погибли два человека

2 сентября 2017, 21:45 Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. В аварии на трассе Бишкек - Токмок погибли два человека, семь получили травмы, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан координатор здравоохранения Чуйской области Бактыгуль Мамытова.

ДТП произошло на объездной дороге близ села Ивановка Чуйской области. Внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с легковым автомобилем.

Пострадали 9 человек, двое погибли.

Водителем внедорожника оказался генерал-полковник армии Абдыгул Чотбаев.

"Я ехал по своей полосе, как вдруг на расстоянии 10-15 метров на встречную полосу выехала эта машина", - сказал Чотбаев корреспонденту Sputnik Кыргызстан.

Как сообщила Мамытова, пострадавшим оказана первая помощь, они госпитализированы в Ысык-Атинскую больницу.

На месте работают бригада врачей и милиция.

В УПМ Чуйской области подтвердили факт ДТП, но подробности пообещали сообщить позже.

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