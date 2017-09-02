Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ДТП с генералом Чотбаевым погибли два человекаВ ДТП с генералом Чотбаевым погибли два человекаСамовыдвиженец А.Бекназаров зарегистрирован кандидатом в Президенты КРСамовыдвиженец А.Бекназаров зарегистрирован кандидатом в Президенты КР

Шесть центральных улиц Бишкека останутся без электричества 3 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445947-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке пройдет всемирный фестиваль эпосов. Будет интересно!

Легкий ветерок — погода по Кыргызстану на 3 сентября

Он предупреждал бишкекчан о гаишниках, за ним приехали другие милиционеры

Родители возмущены состоянием учебников, выдаваемых учащимся школы №3 Бишкека

Турист из Амстердама: Ош напомнил деревню, а Бишкек — Восточную Европу

2 сентября 2017, 21:16       Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. Шесть центральных улиц столицы останутся без электричества в воскресенье, 3 сентября, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Список улиц, где вероятны отключения: Московская, Тимирязева, Чокморова, Табалдиева, Айни, проспект Айтматова.
Эти участки обесточат с 9 утра до 18.00.
Подача электроэнергии будет приостановлена в связи с очисткой ЛЭП от поросли и ремонтом оборудования.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум