Шесть центральных улиц Бишкека останутся без электричества 3 сентября

2 сентября 2017, 21:16 Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. Шесть центральных улиц столицы останутся без электричества в воскресенье, 3 сентября, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Список улиц, где вероятны отключения: Московская, Тимирязева, Чокморова, Табалдиева, Айни, проспект Айтматова.

Эти участки обесточат с 9 утра до 18.00.

Подача электроэнергии будет приостановлена в связи с очисткой ЛЭП от поросли и ремонтом оборудования.

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