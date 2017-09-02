Президент выделил 70 млн сомов на ремонт Центра онкологии и гематологии

2 сентября 2017, 20:43 Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев выделил 70 миллионов сомов на ремонтно-строительные работы в Национальном центре онкологии и гематологии, сообщила пресс-служба главы государства.

Атамбаев подписал распоряжение о выделении средств из президентского фонда социальной защиты и поддержки. Деньги переведены Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В начале года экс-премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал постановление об объединении Кыргызского научного центра гематологии и Национального центра онкологии.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });