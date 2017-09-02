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Президент выделил 70 млн сомов на ремонт Центра онкологии и гематологии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445946-ru.html

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Атамбаев выделил 70 млн сомов на завершение ремонта в Центре онкологии

2 сентября 2017, 20:43       Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев выделил 70 миллионов сомов на ремонтно-строительные работы в Национальном центре онкологии и гематологии, сообщила пресс-служба главы государства.
Атамбаев подписал распоряжение о выделении средств из президентского фонда социальной защиты и поддержки. Деньги переведены Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В начале года экс-премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал постановление об объединении Кыргызского научного центра гематологии и Национального центра онкологии.
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