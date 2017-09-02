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Президент выделил 70 млн сомов на ремонт Центра онкологии и гематологииПрезидент выделил 70 млн сомов на ремонт Центра онкологии и гематологииВ Бишкеке пройдет всемирный фестиваль эпосов. Будет интересно!В Бишкеке пройдет всемирный фестиваль эпосов. Будет интересно!

Программа IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/programma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445945-ru.html

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2 сентября 2017, 20:35       Комментарии

Бишкек, 02.09.17 /Кабар/. С 4 по 6 сентября 2017 года в г.Бишкек состоятся мероприятия IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира.
Четвертый по счету международный фестиваль эпосов народов мира посвящен Году нравственности, воспитания и культуры, а также 150-летию со дня рождения манасчы Сагымбая Орозбакова.
В течение двух дней, 4-5 сентября 2017 года, будет проходить научно-практический симпозиум, этнографическая деревня, концерт с участием известного музыканта из Эквадора Лео Рохаса и театрализованная программа "Парад культурного разнообразия".
Международный научно-практический симпозиум соберет в одном месте профессоров, доцентов докторов и кандидатов философских наук и других ученых, а также научных сотрудников в области фольклора и сказителей народных эпосов из таких стран как Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Российская Федерация, США, Турция и Узбекистан.
В ходе симпозиума ученые и сказители обсудят актуальные проблемы и вызовы эпосоведения.
На площади перед зданием Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова на два дня разместится этнографическая деревня "Кыргыз көчү" с выставкой декоративно-прикладного искусства и народного творчества.
На территории этнографической деревни будет проводиться конкурс на самую лучшую юрту "Мыкты кыргыз боз үйү", в рамках которой члены жюри оценят и выберут наилучшие юрты.
В Кыргызской Национальной филармонии вечером 4 сентября пройдет концерт участников международного фестиваля.
На концерте выступит популярный в европейских странах и в мире пан-флейтист, индеец по происхождению, Лео Рохас, исполнив на национальных инструментах этническую музыку.
Вместе с тем на концерте выступят исполнители фольклорного пения из Казахстана, Монголии, Алтая, Башкортостана, Калмыкии, Саха (Якутия).
Завершится фестиваль в Бишкеке 5 сентября театрализованной программой "Парад культурного разнообразия", которая пройдет вечером перед зданием национальной филармонии.
Далее 6 сентября участников фестиваля ознакомят с традициями кыргызского народа в рамках Международного фестиваля традиционной охоты "Салбуурун", который будет проходить в Иссык-Кульской области.

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