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Самовыдвиженец А.Бекназаров зарегистрирован кандидатом в Президенты КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/samovydvi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445944-ru.html

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2 сентября 2017, 20:44       Комментарии

Бишкек, 02.09.17 /Кабар/. Члены Центральной избирательной комиссии КР рассмотрели вопрос о регистрации кандидатом на должность Президента КР самовыдвиженца Азимбека Бекназарова.
Согласно требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность Президента КР, статья 53 конституционного Закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша КР", претендентом на должность Президента КР в необходимом объеме были представлены все требуемые документы и он официально признан кандидатом в Президенты КР.
Претендент А.Бекназаров представил в Центризбирком КР 56 439 подписей избирателей в поддержку его кандидатуры, из которых достоверными признаны, согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов, 31 369 подписей.
Согласно Постановлению ЦИК КР за №403 от 2 сентября 2017 года Азимбек Бекназаров зарегистрирован кандидатом на должность Президента Кыргызской Республики.
Таким образом на текущий момент кандидатами в Президенты КР зарегистрированы Т.Сариев, О.Бабанов, С.Джээнбеков, Б.Торобаев, А.Мадумаров, Э.Зарлыков и теперь к ним добавился седьмой претендент А.Бекназаров.
В тоже время, Центризбирком КР изучает представленные документы других претендентов, среди которых на проверку подписей избирателей в поддержку представили К.Ташиев, А.Келдибеков и др.
Выборы Президента Кыргызстана состоятся 15 октября 2017 года.

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