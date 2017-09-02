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Новости Кыргызстана

Благотворительный Фонд "Ас Салам" провел праздничные мероприятияБлаготворительный Фонд "Ас Салам" провел праздничные мероприятия

В Бишкеке пройдет всемирный фестиваль эпосов. Будет интересно!

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445943-ru.html

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2 сентября 2017, 19:43       Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. С 4 по 6 сентября 2017 года в Бишкеке пройдет IV Всемирный фестиваль эпосов народов мира.
Четвертый по счету фестиваль посвящен Году нравственности, воспитания и культуры, а также 150-летию со дня рождения манасчи Сагымбая Орозбакова.
Международный научно-практический симпозиум соберет профессоров, доцентов, докторов и кандидатов философских наук и других ученых, а также научных сотрудников в области фольклора и сказителей эпосов из Кыргызстана, Казахстана, Монголии, Российской Федерации, США, Турции и Узбекистана.
Ученые и сказители обсудят актуальные проблемы эпосоведения.
Также в рамках мероприятия на площади перед Кыргызской национальной филармонией имени Т. Сатылганова два дня будет работать этнографическая деревня "Кыргыз көчү" с выставкой декоративно-прикладного искусства и народного творчества. На ее территории проведут конкурс на лучшую юрту "Мыкты кыргыз боз үйү".
В Кыргызской национальной филармонии вечером 4 сентября состоится концерт участников фестиваля.
Завершится мероприятие 5 сентября театрализованной программой "Парад культурного разнообразия" перед зданием филармонии.
6 сентября участников ознакомят с традициями кыргызского народа в рамках международного фестиваля традиционной охоты "Салбуурун" в Иссык-Кульской области.
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