Благотворительный Фонд "Ас Салам" провел праздничные мероприятия

2 сентября 2017, 19:14 Комментарии

Бишкек, 02.09.17 /Кабар/. Благотворительный фонд "Ас Салам", учрежденный одноименным Фондом из Кувейта, провел праздничные мероприятия, посвященные Курман айт. Основные меропрития состоялись на ипподроме села Белек в Сокулукском районе.

В мероприятии приняли участие представители духовентства Кыргызстана, областной и районной администрации Чуйской области. В том числе муфтий Мусульман Кыргызстана Токтомушев, а также официальные представители Благотворительного фонда "Ас Салам" из Кувейта.

Перед многотысячными зрителями выступили спортсмены, которые боролись за призы Фонда. Был проведен забег на 5 тыс. метров без обуви, состоялись поединки по армрестлингу по весовым категориям, были разыграны призы за установление юрты на время, состязание стрелков из лука. Были организованы состязания по национальным видам борьбы.

В завершение мероприятия борьбу за призовые места вели игроки по кок бору.

Победители среди соревновавшихся участников получили призы от скутеров до 100 тыс. сомов по игровым видам спорта. Победителям на лучшее чтение Курана были выданы сертификаты на 100 тыс. сомов и право на владение большими юртами. По некоторм видам соревнования победители получили за первое место верблюдов.

Фонд занимается благотворительной деятельностью и в честь Курман айт были розданы продукты питания, в том числе мясо 250 овец, которые были принесены в жертву в честь праздника. По примерным данным ради праздника вокруг ипподрома были установлены более 100 юрт, хозяева которых обслуживали и угощали едой всех пришедших на праздник гостей.