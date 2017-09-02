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Ветераны ОВД Иссык-Кульской области вместе сотрудниками УВД отметили праздник

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/veterany-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445941-ru.html

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2 сентября 2017, 19:02       Комментарии

Бишкек, 02.09.17 /Кабар/. В связи с Днем независимости Кыргызстана и празднованием Курман-Айт в Караколе состоялась встреча личного состава и ветеранов ОВД области. На встречу были приглашены ветераны, которые многие свои молодые годы отдали служению по защите правопорядка и борьбе с преступностью в областном центре Иссык-Кульской области. Об этом сообащет пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
Принимая почетных гостей начальник ОВД г. Каракол Жениш Жоробеков отметил, что ветераны хорошо знают, во время праздников милиция всегда находится на усиленном несении службы. И сегодня, после праздников, когда выпала немного свободного времени, решили вместе с ветеранами отметить эти праздники, а за одно провести беседу за праздничным столом.
"Ветеранское движение имеет большое значение в работе милиции г. Каракол. Ветераны являются примером. Их опыт в нравственном и патриотическом воспитании молодых сотрудников является важным. Институт ветеранских организаций с его огромным накопленным потенциалом положительных традиций и ценностей, профессионального опыта имеет большое значение для нынешних мотрудников милиции", - отметил глава городской милиции.
Беседую с личным составом ОВД ветераны рассказывали о буднях милиции 70-80-90-х годов прошлого столетия, в котором им довелось служить в органах внутренних дел. С большим интересом молодые сотрудники слушали об истории городской милиции.
Обращаясь к сотрудникам милиции, самый пожилой из аксакалов – ветеранов Мундук Жумабаев призвал их, несмотря на трудности выбранной профессии, соблюдать профессионально-этические нормы при выполнении своего служебного долга и служить на благо общества. "Мужество и отвага, смелость и находчивость, честность и справедливость – вот те моральные качества, которые всегда были присущи сотруднику органов внутренних дел. Настоящий милиционер всегда приходит на помощь тем, кто в ней нуждается, несмотря ни на что" - отметил ветеран.
В завершении встречи, начальник ОВД г. Каракол Ж.Жоробеков поздравил ветеранов и сотрудников городской милиции с праздниками - Днем Независимости Кыргызстана и Курман-Айт, пожелал здоровья, счастья и успехов в службе.

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