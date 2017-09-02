В Оше приближается открытие парка им. Раззакова

2 сентября 2017, 19:06 Комментарии

Ош, 02.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош в скором времени будет сдан в эксплуатацию новый парк отдыха им. Исхака Раззакова, расположенный в микрорайоне Манас-Ата. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального предприятия по благоустройству и озеленению г.Ош.

По словам сотрудника общественной организации "YouthofOsh" Дастана Турдалиева, официальное открытие парка им. Исхака Раззакова планируется на начало месяца сентября. Реконструкция парка была начата осенью прошлого года совместно с МП по благоустройству и озеленению г.Ош благодаря проекту "Строим город своими руками". Парк им. Исхака Раззакова разделен на три зоны: зона для детей, зона для родителей и зона для молодёжи. В настоящее время проводятся работы по оформлению парка.

Реконструкция парка реализуется при финансовой поддержке фода "Сорос".