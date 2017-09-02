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В Оше приближается открытие парка им. Раззакова

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445940-ru.html

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2 сентября 2017, 19:06       Комментарии

Ош, 02.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош в скором времени будет сдан в эксплуатацию новый парк отдыха им. Исхака Раззакова, расположенный в микрорайоне Манас-Ата. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального предприятия по благоустройству и озеленению г.Ош.
По словам сотрудника общественной организации "YouthofOsh" Дастана Турдалиева, официальное открытие парка им. Исхака Раззакова планируется на начало месяца сентября. Реконструкция парка была начата осенью прошлого года совместно с МП по благоустройству и озеленению г.Ош благодаря проекту "Строим город своими руками". Парк им. Исхака Раззакова разделен на три зоны: зона для детей, зона для родителей и зона для молодёжи. В настоящее время проводятся работы по оформлению парка.
Реконструкция парка реализуется при финансовой поддержке фода "Сорос".

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