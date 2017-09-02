Легкий ветерок — погода по Кыргызстану на 3 сентября

2 сентября 2017, 18:54 Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. В воскресенье, 3 сентября, осадков в республике не будет, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, ожидается западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

В Чуйской области ночная температура составит 14-19 градусов тепла, дневная +29...+34.

В Таласской области ночью +10...+15, днем от 28 до 33 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 14-19 градусов со знаком "плюс", днем +29...+34.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 10-15 тепла, днем +22...+27.

В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

В Оше ночью 17-19 выше нуля, днем +32...+34.

В Бишкеке ночью +16...+18, днем прогнозируется 32-34 градуса тепла.

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