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Казахстан - лидер среди стран "Одного пояса, одного пути" по объемам китайских инвестиций

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazakhsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445938-ru.html

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В Бишкеке завершилось состязание между акынами-импровизаторами из Кыргызстана и Казахстана

2 сентября 2017, 18:40       Комментарии

Бишкек, 02.09.17 /Кабар/. Казахстан является крупнейшим торговым партнером Китая в Центральной Азии и самым большим среди стран "Одного пояса, одного пути" получателем китайских инвестиций, сообщило агентство "Казинформ".
"Казахстан - крупнейший торговый партнер Китая в Центральной Азии. За январь-июль этого года товарооборот между нашими странами составил 9,27 млрд. долларов - рост составил 31,2%. К настоящему времени Китай инвестировал в экономику Казахстана 43 млрд. долларов, что сделало РК крупнейшей страной-получателем китайских инвестиций среди всех государств "Одного пояса, одного пути", - сказал начальник отдела департамента Европы и Азии Министерства коммерции КНР Юй Хунчи (Yu Hongchi) в ходе проведенного в Посольстве РК в КНР брифинга, посвященного участию Казахстана в ЭКСПО "Китай-АСЕАН".
По его словам, 30% двусторонней торговли приходится на энергетические ресурсы. Китайские компании создали в Казахстане свыше 30 тысяч рабочих мест. "В то же время отмечается рост сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. По итогам 2016 года товарооборот агропромышленной продукции между РК и КНР достиг 638 тысячи тонн - рост составил почти 40%. Китай импортировал из Казахстана 295 тыс тонн пшеницы, что является новым историческим уровнем. Впервые в истории в Китай была экспортирована казахстанская мука", - подчеркнул Юй Чунчи. Он также отметил динамичный рост взаимодействия двух стран в логистической и транзитно-транспортной сферах. Напомним, Казахстан стал первым т.н. "специально приглашенным партнером по сотрудничеству" для участия в предстоящей 12-15 сентября 2017 года в городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района КНР 14-ой ЭКСПО "Китай-АСЕАН".

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