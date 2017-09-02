День культуры Таджикистана отметили в штаб-квартире ШОС

2 сентября 2017, 18:44 Комментарии

Путешествие в страну заоблачных высот, цветущих долин и открытых сердец: в штаб-квартире ШОС прошёл День культуры Таджикистана, передает пресс-служба Секретариата ШОС. Организаторы Дня творчески и нетрадиционно подошли к оформлению и программе мероприятия: она была насыщенной, разнообразной, отличалась оригинальностью и нетрадиционным подходом. Гостей Дня культуры встречала "загадочная улыбка" фотографии 13-метровой статуи лежащего Будды, являющейся самой крупной в мире глиняной статуей божества и получившее название "Будда в нирване".

Переступая порог штаб-квартиры ШОС, гости тут же попадали в объятия богатой древней истории и культуры таджиков. К примеру, могли "прокатиться" на "Золотой повозке с бактрийскими скакунами" - из коллекции всемирно известного Амударьинского клада, более известного как "сокровище Окса". Или "оседлать" стоящую у ворот величественную скульптуру Буцефала, выполненную знаменитым китайским скульптором Жэнь Дже. Либо сфотографироваться на фоне непревзойдённых по красоте и грациозности лошадей, высекающих копытами искры живительного огня. Или принять участие в "сборе урожая" солнечного винограда, зелёная плантация которого, словно экологический коридор, была разбита по периметру восточной стороны штаб-квартиры ШОС. Любой желающий мог попробовать на вкус янтарные "волшебные ягоды", наполненные счастьем и любовью.

"Продолжая лучшие традиции проекта "ШОС - наш общий дом", мы рады приветствовать сегодня в штаб-квартире Организации День культуры Республики Таджикистан", - заявил Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, выступая на церемонии открытия. "Все мы находимся в предвкушении удивительного путешествия в страну заоблачных высот, цветущих долин и открытых сердец", - подчеркнул Р.Алимов.

День культуры предоставил гостям уникальную возможность отведать изыски традиционной таджикской кухни, широко и разнообразно представленной лучшими представителями поварского искусства.

Концерт мастеров искусств Таджикистана, включивший в себя выступления танцевального ансамбля "Джахоноро" под руководством заслуженной артистки Таджикистана Дилором Сатторовой, известных вокалистов Соибназара Аловатова и Фирдавса Хошимова, а также дойриста Хайрулло Дадобоева, стал венцом насыщенной и разнообразной программы Дня культуры Таджикистана.

Красоту таджикского костюма продемонстрировали красавицы-модели в ходе специально подготовленного показа мод. День культуры Таджикистана был посвящен символической дате - 25-летию установления дипломатических отношений Таджикистана и Китая. Он продолжил серию мероприятий государств-членов ШОС, проходящих в штаб-квартире Организации под девизом "ШОС - наш общий дом". День культуры Таджикистана в штаб-квартире ШОС был приурочен государственному визиту Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в КНР.

Источник: Казинформ