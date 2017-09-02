Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Легкий ветерок — погода по Кыргызстану на 3 сентябряЛегкий ветерок — погода по Кыргызстану на 3 сентябряКазахстан - лидер среди стран "Одного пояса, одного пути" по объемам китайских инвестицийКазахстан - лидер среди стран "Одного пояса, одного пути" по объемам китайских инвестиций

День культуры Таджикистана отметили в штаб-квартире ШОС

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/den-kul-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445937-ru.html

Похожие новости

В Оше широко отметии День знаний

В Пекине между Таджикистаном и КНР подписаны 13 документов

В Таджикистане собрано свыше 734 тыс. тонн зерновых

Директору КНИА "Кабар" присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры КР"

ГАМСУМО отметила муниципальных служащих и представителей НПО наградами

2 сентября 2017, 18:44       Комментарии

Путешествие в страну заоблачных высот, цветущих долин и открытых сердец: в штаб-квартире ШОС прошёл День культуры Таджикистана, передает пресс-служба Секретариата ШОС. Организаторы Дня творчески и нетрадиционно подошли к оформлению и программе мероприятия: она была насыщенной, разнообразной, отличалась оригинальностью и нетрадиционным подходом. Гостей Дня культуры встречала "загадочная улыбка" фотографии 13-метровой статуи лежащего Будды, являющейся самой крупной в мире глиняной статуей божества и получившее название "Будда в нирване".
Переступая порог штаб-квартиры ШОС, гости тут же попадали в объятия богатой древней истории и культуры таджиков. К примеру, могли "прокатиться" на "Золотой повозке с бактрийскими скакунами" - из коллекции всемирно известного Амударьинского клада, более известного как "сокровище Окса". Или "оседлать" стоящую у ворот величественную скульптуру Буцефала, выполненную знаменитым китайским скульптором Жэнь Дже. Либо сфотографироваться на фоне непревзойдённых по красоте и грациозности лошадей, высекающих копытами искры живительного огня. Или принять участие в "сборе урожая" солнечного винограда, зелёная плантация которого, словно экологический коридор, была разбита по периметру восточной стороны штаб-квартиры ШОС. Любой желающий мог попробовать на вкус янтарные "волшебные ягоды", наполненные счастьем и любовью.
"Продолжая лучшие традиции проекта "ШОС - наш общий дом", мы рады приветствовать сегодня в штаб-квартире Организации День культуры Республики Таджикистан", - заявил Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, выступая на церемонии открытия. "Все мы находимся в предвкушении удивительного путешествия в страну заоблачных высот, цветущих долин и открытых сердец", - подчеркнул Р.Алимов.
День культуры предоставил гостям уникальную возможность отведать изыски традиционной таджикской кухни, широко и разнообразно представленной лучшими представителями поварского искусства.
Концерт мастеров искусств Таджикистана, включивший в себя выступления танцевального ансамбля "Джахоноро" под руководством заслуженной артистки Таджикистана Дилором Сатторовой, известных вокалистов Соибназара Аловатова и Фирдавса Хошимова, а также дойриста Хайрулло Дадобоева, стал венцом насыщенной и разнообразной программы Дня культуры Таджикистана.
Красоту таджикского костюма продемонстрировали красавицы-модели в ходе специально подготовленного показа мод. День культуры Таджикистана был посвящен символической дате - 25-летию установления дипломатических отношений Таджикистана и Китая. Он продолжил серию мероприятий государств-членов ШОС, проходящих в штаб-квартире Организации под девизом "ШОС - наш общий дом". День культуры Таджикистана в штаб-квартире ШОС был приурочен государственному визиту Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в КНР.
Источник: Казинформ

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум