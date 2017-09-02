Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент США пригласил Назарбаева в ВашингтонПрезидент США пригласил Назарбаева в ВашингтонОн предупреждал бишкекчан о гаишниках, за ним приехали другие милиционерыОн предупреждал бишкекчан о гаишниках, за ним приехали другие милиционеры

Генерал Абдыгул Чотбаев попал в аварию на объездной дороге

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445936-ru.html

Похожие новости

В Иране 12 школьниц погибли при аварии автобуса

КПП "Торугарт – автодорожный" временно закрывается

КПП "Торугарт-автодорожный" на границе с Китаем будет временно закрыт в связи с празднованием Курмант айта

В аварии в Оренбурге пострадали кыргызстанцы. Возможно водитель уснул

Пока пешеход и водитель не почувствуют ответственность за поведение на дорогах, обеспечить безопасность будет сложно, - Т.Джумакадыров

2 сентября 2017, 18:23       Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. Генерал-полковник армии Абдыгул Чотбаев попал в аварию на объездной трассе, сообщили очевидцы. Эту информацию подтвердил сам Чотбаев.
По его словам, ДТП произошло на объездной дороге близ села Ивановка Чуйской области. Его внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в другой легковой автомобиль.
"Я ехал по своей полосе, а тут где-то на расстоянии 10-15 метров на встречную полосу выехала эта машина. Сейчас я лежу на носилках на обочине дороги, врачи "скорой" осматривают других пострадавших", - заявил Чотбаев.
По его словам, у него опухла одна рука, возможно, перелом. О состоянии других пострадавших ничего не известно.
В УПМ Чуйской области подтвердили факт ДТП, но подробности пообещали дать позже.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум