Генерал Абдыгул Чотбаев попал в аварию на объездной дороге

2 сентября 2017, 18:23 Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. Генерал-полковник армии Абдыгул Чотбаев попал в аварию на объездной трассе, сообщили очевидцы. Эту информацию подтвердил сам Чотбаев.

По его словам, ДТП произошло на объездной дороге близ села Ивановка Чуйской области. Его внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в другой легковой автомобиль.

"Я ехал по своей полосе, а тут где-то на расстоянии 10-15 метров на встречную полосу выехала эта машина. Сейчас я лежу на носилках на обочине дороги, врачи "скорой" осматривают других пострадавших", - заявил Чотбаев.

По его словам, у него опухла одна рука, возможно, перелом. О состоянии других пострадавших ничего не известно.

В УПМ Чуйской области подтвердили факт ДТП, но подробности пообещали дать позже.

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