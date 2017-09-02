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Президент США пригласил Назарбаева в Вашингтон

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445935-ru.html

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2 сентября 2017, 18:26       Комментарии

БИшкек, 02.09.17 /Кабар/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого получил приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
"В ходе телефонного разговора президент США поздравил Нурсултана Назарбаева с успешным проведением международной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане и высоко оценил итоги участия в этом мероприятии американской делегации", - говорится в сообщении.
Отмечено, что президент Казахстана выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в штате Техас, унесшим жизни десятков людей, а также пожелал скорейшего восстановления инфраструктуры пострадавших районов и возврата местного населения к нормальной жизни. "Лидеры двух стран отметили важность первой встречи, состоявшейся 21 мая текущего года в Эр-Рияде в рамках саммита "Исламский мир - США", в целях укрепления сотрудничества Астаны и Вашингтона. Нурсултан Назарбаев проинформировал президента США о проведении в Астане 10-11 сентября текущего года саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям", - информировали в пресс-службе.
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений. При этом стороны договорились усилить двустороннее торгово-экономическое взаимодействие. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Президент Казахстана обратил внимание на значение запуска Банка низкообогащенного урана в Казахстане 29 августа для укрепления глобальной безопасности.
"Лидеры двух государств уделили отдельное внимание состоянию американо-российских отношений. Нурсултан Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Москвой", - отмечается в сообщении. В заключение беседы главы государств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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