Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Сеуле заявили о предположительно проведенном в КНДР ядерном испытанииВ Сеуле заявили о предположительно проведенном в КНДР ядерном испытанииВ Астане произошла драка между рабочими из Индии и охранниками стройкиВ Астане произошла драка между рабочими из Индии и охранниками стройки

Личные данные тысяч военных и разведчиков США оказались в свободном доступе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365643_om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445934-ru.html

Похожие новости

Замглаы МВД провел инструктаж и развод личного состава УПМ ГУВД Чуйской области перед началом учебного года

В Узбекистане разрешается свободная конвертация валют с 5 сентября

Личные данные тысяч военных и разведчиков США оказались в свободном доступе

Кок-бору: "Достук" завоевал Кубок президента Кыргызстана

Кок-бору: "Достук" завоевал Кубка президента Кыргызстана

3 сентября 2017, 16:40       Комментарии

Тысячи файлов с резюме и заявлениями о приеме на работу военных и сотрудников разведслужб США лежали в открытом доступе в облачном хранилище Amazon. Об этом пишет издание The Hill.
Адреса и контактные данные как действующих служащих, так и ряда ветеранов разведслужб, а также одного полицейского и сотрудника ООН, работавшего на Ближнем Востоке, можно было открыто скачать из-за ошибки в системе защиты данных.
Проблему обнаружил специалист по безопасности охранной фирмы Upguard Крик Викери в июле. "Надеюсь, мы были единственными, кто их нашел", - сказал он изданию.
Убрать персональную информацию из свободного доступа удалось только в конце августа из-за проблемы с установлением источника утечки. Как оказалось, резюме и заявления были собраны для частной компании по безопасности TigerSwan фирмой-рекрутером TalentPen. Сервисы Amazon использовались для передачи данных.
Однако в TigerSwan подчеркнули, что передача информации выполнялась с использованием шифрования в феврале. После этого TalentPen должна была удалить файлы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум