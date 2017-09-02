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Красный полумесяц: Более 500 нуждающихся получили жертвенное мясо

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365684_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445933-ru.html

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2 сентября 2017, 15:06       Комментарии

Уже на протяжении двух дней происходит раздача мяса малоимущим жителям г.Бишкек и Чуйской области. Красный Полумесяц Кыргызстана совместно с партнером – Красным Полумесяцем Турции организует благотворительную акцию в поддержку самых нуждающихся.
Так с 1 сентября, была распределена помощь уязвимым семьям ж/м Кырман и Ала-Тоо. Всего в данных новостройках было распределено мяса на 180 семей. Обществу слепых и глухих г.Бишкек. было роздано 90 пакетов говяжьего мяса (по 5 кг).
Также совместно с партнерами сотрудники и волонтеры Красного Полумесяца Кыргызстана побывали в реабилитационном центре "Оберег", где раздали помощь детям с самыми сложными психическими и физическими заболеваниями. Центру социальной адаптации детей также была оказана поддержка в виде 200 кг мяса.
Сегодня, 2 сентября, волонтеры КПКР также посетили Бишкекский городской дом-интернат для престарелых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Поздравили пожилых людей с праздником, а они в свою очередь поблагодарили за оказаное внимание и тепло.
Напомним, что данная благотворительная акция охватит 6 000 уязвимых жителей г.Бишкек и Чуйской области, а также реабилитационные центры, детские дома, дома для престарелых и т.д.
Завтра 3 сентября раздача мяса состоится в Управлении социальной защиты Первоймайского, Ленинского и Свердловского районов. Малоимущие и нуждающиеся семьи здесь также получат мясные пакеты (1 пакет рассчитан на одну семью и содержит 5 кг говяжьего мяса).

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