Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.39 $/гр (+0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Могут ли кыргызстанцы зарабатывать миллионы, скачав всего одну программуМогут ли кыргызстанцы зарабатывать миллионы, скачав всего одну программуКрасный полумесяц: Более 500 нуждающихся получили жертвенное мясоКрасный полумесяц: Более 500 нуждающихся получили жертвенное мясо

Курды и их союзники объявили о занятии старого города Ракки

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365683_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445932-ru.html

Похожие новости

2 тыс. милиционеров обеспечивали безопасность на праздничном айт намазе на Старой площади

В Бишкеке на Старой площади прошел праздничный намаз на Курман айт

Сапар Исаков: "Сегодня мы изо дня в день наблюдаем устойчивое развитие города Ош"

Айт-намаз прошел на старой площади в Бишкеке

На Старой площади проходит айт намаз

2 сентября 2017, 15:23       Комментарии

Сирийские демократические силы (SDF), действующие при поддержке США, освободили от боевиков "Исламского государства" (ИГ) старый город Ракки. Об этом информирует Reuters.
"Мы сообщаем нашему народу, что освободили старый город Ракки", - говорится в официальном заявлении SDF, в состав которых входят курдские силы и отряды сирийской оппозиции, враждебной исламистам.
Штаб возглавляемой США коалиции это пока не подтверждает, ссылаясь на отсутствие достоверных сведений по своим каналам.
К настоящему моменту, по словам SDF, им удалось взять под свой контроль около 65 процентов Ракки. ИГ по-прежнему удерживает западные районы города.
Штурм Ракки продолжается с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии. Самолеты коалиции регулярно наносят удары по городу, приводящие к гибели десятков мирных жителей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум