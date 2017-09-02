Курды и их союзники объявили о занятии старого города Ракки

2 сентября 2017, 15:23 Комментарии

Сирийские демократические силы (SDF), действующие при поддержке США, освободили от боевиков "Исламского государства" (ИГ) старый город Ракки. Об этом информирует Reuters.

"Мы сообщаем нашему народу, что освободили старый город Ракки", - говорится в официальном заявлении SDF, в состав которых входят курдские силы и отряды сирийской оппозиции, враждебной исламистам.

Штаб возглавляемой США коалиции это пока не подтверждает, ссылаясь на отсутствие достоверных сведений по своим каналам.

К настоящему моменту, по словам SDF, им удалось взять под свой контроль около 65 процентов Ракки. ИГ по-прежнему удерживает западные районы города.

Штурм Ракки продолжается с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии. Самолеты коалиции регулярно наносят удары по городу, приводящие к гибели десятков мирных жителей.