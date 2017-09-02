Зачем Кыргызстану народные артисты за $10 тыс, или Как "Тико" стала джипом

2 сентября 2017, 15:05 Комментарии

Несколько дней назад в соцсетях началось нешуточное "рубилово". Фанаты новоявленных "заслуженных" постили фото кумиров с поздравлениями, другие с усмешкой и даже откровенной издевкой писали о несправедливости. А одного исполнителя, известного песней о малолитражке TICO, прозвали даже "джипом" после того, как ему присвоили звание заслуженного артиста КР.

Я со своим умишком новоявленного журналиста так и не смогла разобраться в этих перипетиях и побеседовала с давним знакомым - искусствоведом.

Он мне и рассказал, что почетное звание "Народный артист" появилось в СССР в 1936 году. С тех пор вокруг награжденных не умолкают споры и интриги, а сегодня накал страстей доходит до откровенной грызни и борьбы компроматов.

К слову, первым народным артистом СССР стал великий режиссер Константин Станиславский. А вот последним, вопреки распространенному мнению, не Алла Пугачева, а артист театра и самый известный киношный барон Мюнхгаузен - Олег Янковский. Он стал им в 1991 году.

Первым кыргызстанцем, получившим высокое звание в 1939-м, стал композитор, певец (баритон), солист Киргизского музыкально-драматического театра Абдылас Малдыбаев (кстати, минуя звание народного артиста Киргизской ССР. - Прим. ред). Последней народной артисткой СССР из кыргызстанцев была Самара Токтакунова, которая получила звание в 1989-м.

Всего же за годы советской власти такого звания были удостоены 1 006 человек.

С развалом Советского Союза этот институт наград остался в постсоветских республиках. Главы государств продолжали отмечать своих граждан орденами и званиями, престиж которых заметно упал. И, как объяснил мой собеседник, связано это с тем, что льготы, которые получали вместе со званиями в советское время, во многих независимых республиках со временем просто исчезли. Но желание получить "бумажку" все же оставалось.

В СССР высокое звание давало хорошие преференции - увеличивался размер концертной ставки или оплаты съемочного дня, народным предоставлялись СВ (спальный вагон) и люкс в гостинице. Помимо этого, они могли претендовать на дополнительные квадратные метры при получении жилья, государственные дачи, машину к подъезду и бесплатный проезд в общественном транспорте.

Но самое главное - это официальное признание заслуг всенародных любимцев. При этом почетного звания добиться было нелегко, а процедура присуждения превращалась в длительный процесс. Критериями отбора, помимо побед на престижных международных конкурсах и фестивалях, а также высоких профессиональных качеств, были безупречность, нравственное поведение и преданность советским идеалам.

Чаще всего "народного" получали оперные певцы, артисты кино и режиссеры. Эстрадным исполнителям внимания уделялось меньше, так как считалось, что у массовой поп-культуры нет мощной идеологической основы. Но во время "перестройки" отношение к "эстрадникам" все-таки изменилось.

В независимом Кыргызстане ордена и медали по традиции дают к определенным датам - профессиональным или государственным праздникам. Из привилегий сегодня у народного артиста остались только обслуживание в спецполиклинике (Клиническая больница при Управлении делами президента и правительства КР. - Прим. ред.) всех членов его семьи и почетные проводы в последний путь. Вот, собственно, и все, не считая незначительной скидки на квартплату и коммунальные услуги.

Кто и как получает признание государства сегодня, остается загадкой. Как рассказал мой собеседник, критерии отбора официально схожи, но фактически звания получают люди, имеющие блат и деньги.

Причем гидра коррупции добралась и сюда - цена на услуги посредников разнится от 1 500 сомов за значок "Отличник культуры" до 10 тысяч долларов за звание народного.

За время независимости этот инструмент поощрения стал еще и политическим рычагом. Как поделился собеседник, награды раздают направо и налево, чтобы добиться лояльности народа и показать "широту души".

Конечно, в когорте заслуженных и народных есть достойные сыны народа, но их безупречную репутацию стали портить очень частые награждения людей, заслуги которых вызывают большие сомнения.

Так, вровень с маститыми актерами сегодня встают "вчерашние сопляки", которые каким-то образом умудрились добиться высокого расположения власть предержащих. Причем героями резонансных награждений часто становятся певички с роскошными формами и умением улыбаться нужным людям.

Профессиональная же составляющая перестала быть основой для наград. Искусствовед напомнил, что за бортом всех этих торжественных церемоний остаются люди, действительно внесшие огромный вклад в развитие культуры. Но они в силу своей интеллигентности так и не смогли найти "нужный ключик" в виде подхалимства и лизоблюдства ради вожделенной бумажки и довольствуются тем, что их заслуги признает народ.

А сколько талантов просто потеряли надежду, многие же ушли в мир иной, так и не дождавшись благосклонности властей...

Так, знаменитый мелодист и исполнитель Рыспай Абдыкадыров, признанный одним из лучших музыкантов ХХ века, стал заслуженным артистом Киргизской ССР в 1988 году. Но он так и не добился признания его народным в независимом Кыргызстане. Через восемь дней после смерти ему присвоили звание "Отличник образования", что вызвало негодование многих почитателей его таланта. Через много лет композитору поставили памятник и даже присвоили его имя музыкальной школе в Кара-Кульдже. Но, как говорится, хороша ложка к обеду, а звание и признание нужны живым, а не мертвым.

И таких примеров масса. Например, истинные любимцы народа Чубак Сатаев, Таалай Бектурганов ушли из жизни молодыми, но так и не признанными государством.

По сути, так было всегда, при любых правителях. Критериями отбора были не талант, а лояльность и "веселые прогулки" по властным кабинетам.

Уже давно не играет роли, что творческий человек является победителем многих конкурсов. Стало привычным, что его профессионализм больше ценится за рубежом, чем в отечестве. Причем многим из них не раз предлагали работать за границей, но у таких людей обостренное чувство патриотизма, и они готовы прозябать, чтобы "не быть предателями родины".

Искусствовед отметил, что такая же ситуация наблюдается в других министерствах и ведомствах. "Картина маслом" в ситуации с наградами беспокоит как строителей, так и учителей с врачами.

После столь откровенного разговора я ходила как ошарашенная. В голове не укладывалось, что люди могут идти по головам за очередной "картонкой и железкой" и перегрызться за доступ к сомнительному почету и уважению.

Я, как представитель молодого поколения, может, чего-то не понимаю, но считаю, что нужно упразднить все эти награды. Тогда критериями при определении действительно народных артистов станут любовь и популярность, а не бумажка, облаченная в красный бархат.

Ведь нет же за рубежом такого. Мне трудно представить, как ведущий громогласно объявляет: "Народный артист США Майкл Джексооон!!!" или "Встречайте! Эминем, заслуженный рэпер США!".

По-моему, сейчас лучшая награда для артиста - это признание народа и количество просмотров на YouТube.

P.S. Как мне рассказывал отец, на похоронах Владимира Высоцкого людской поток шел не переставая, миллионы советских граждан плакали от невосполнимой потери, хотя он так и не был удостоен звания "Народный артист СССР"...

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