Могут ли кыргызстанцы зарабатывать миллионы, скачав всего одну программу

2 сентября 2017, 15:55 Комментарии

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. Новомодное слово "майнинг" ворвалось в обиход кыргызстанцев совсем недавно. С английского оно переводится как "добыча полезных ископаемых", на деле же все больше людей в мире добывают криптовалюту.

Работает эта система так: если обычные деньги печатают монетные дворы и центральные банки, то криптовалюта функционирует за счет участников интернет-сети. Пользователи выделяют свои компьютеры на обсчет уравнения и получают заслуженные деньги. На первый взгляд, схема простая: чем лучше компьютер - тем больше доход.

IT-специалист Даниил Вартанов, который сейчас работает в Англии, провел эксперимент и выяснил, сколько можно заработать на этом бизнесе.

"Я никогда не хотел заниматься этим серьезно, потому что знал: в таком бизнесе очень низкая маржа и высокие риски. В итоге за месяц я заработал 2 цента и потерял 100 долларов на счетах за электричество", - рассказал он.

По словам Вартанова, даже в Кыргызстане, где цены на электроэнергию гораздо ниже европейских, заниматься майнингом без специального образования и хорошей техники невыгодно.

"Используя обычный домашний компьютер и скачав специальную программу, вы получите сущие копейки. Заработать можно, если вы вложите тысячи долларов в мощную технику. Есть шанс, что вы действительно будете получать десятки или даже сотни долларов в месяц, но это очень недолгая перспектива: бизнес развивается, и вскоре даже такого оборудования будет недостаточно", - отметил специалист.

При этом зарабатывать на майнинге "между делом" нельзя, уверен Вартанов. По его мнению, начинающему майнеру необходимо погрузиться в дело с головой, а чтобы освоить эту науку, могут потребоваться годы.

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